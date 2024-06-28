من هو مسعود بيزشكيان المرشح في الانتخابات الإيرانية؟

يأمل الإيرانيون الذين ما زالوا يؤمنون بالنظام الانتخابي أن يتمكن المرشح الرئاسي مسعود بيزشكيان، من إخراج إيران من العزلة الدولية أو على الأقل تجنب إغراق البلاد في هاوية الحرب في منطقة مضطربة بشكل متزايد.

وبدأ الإيرانيون صباح اليوم التصويت في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء إيران لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين 4 مرشحين، ثلاثة منهم محسوبين على التيار المتشدد والأخير محسوب على التيار المعتدل الذي يمثله الطبيب بيزشكيان.

ويدعم بيزشكيان في سباق الانتخابات الرئاسية، المعسكر المؤيد للإصلاح، وتعتمد آفاقه على جذب ملايين الناخبين المحبطين الذين بقوا في منازلهم في الانتخابات منذ عام 2020، بما فيهم أصوات الأذربيجانيين والأقليات الأخرى، مثل الأكراد والبلوش، الذين واجهوا التمييز في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لاستطلاع نشرته منظمة ISPA التي تمولها الحكومة الإيرانية يوم الأربعاء، فإن بيزشكيان الذي يصفه الإعلام الغربي بزعيم "الأقلية العرقية" باعتباره من أصل تركي أذربيجاني، تقدم بنسبة 33.1 في المائة من الأصوات قبل الاقتراع الذي بدأ اليوم الجمعة، ما أثار الذعر بين المتشددين.

وقال مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني لصحيفة التليجراف البريطانية الخميس: إن بيزيشكيان سُمح له بالمشاركة في الاقتراع لمجرد "إضفاء الشرعية" على التصويت - مما يعزز نسبة المشاركة في الانتخابات التي من المؤكد أن يفوز بها متشددون.

وفيما يلي نبذة عن المرشح الرئاسي مسعود بيزيشكيان