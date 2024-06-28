إصابة 5 مواطنين إثر تصادم سيارتين فى الهرم

وقع حادث تصادم سيارتين فى الهرم، أسفر عن إصابة 5 مواطنين وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

بلاغ بالواقعة

كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى منطقة الهرم، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين.

مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.