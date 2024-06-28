الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك
موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا

سيظل البحث عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل والقنوات الناقلة لها، هو متصدر كافة محركات جوجل، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك، بسبب غموض موقف إدارة القلعة البيضاء، في استكمال مسابقة دوري نايل من عدمه، لاسيما بعد رفض الفارس الأبيض مواجهة غريمه التقليدي الأهلي، الثلاثاء الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرون، لتقرر رابطة الأندية المحترفة، اعتبار المارد الأحمر، فائزا بهدفين نظيفين.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء غدا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في اليوم الأخير من منافسات الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء غدا السبت.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين، مع وجود فقرة تحكيمية لتقييم أداء الحكام على مدار أحداث المباراة بالكامل.

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي وفاركو في استاد القاهرة

دورى نايل.. المقاولون يواجه البنك الأهلى فى مباراة مهمة بصراع الهبوط

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يتواجد الفارس الأبيض، في المركز العاشر بجدول دوري نايل برصيد 34 نقطة من 21 مباراة، بواقع 10 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم.

ويمتلك الزمالك، 6 مباريات مؤجلة أمام طلائع الجيش وبلدية المحلة، وبيراميدز والمقاولون العرب، وإنبي وزد، من الجولات الـ16 والـ17، والـ18 والـ19، والـ22 والـ23 على الترتيب.

 

ريمونتادا الدور الأول "السعيد يسجل أول أهدافه"

حقق الزمالك ريمونتادا مثيرة على حساب سيراميكا كليوباترا، في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، كما شهدت المباراة أول أهداف عبدالله السعيد تاريخيا مع الفارس الأبيض، منذ انضمامه للفريق خلال شهر يناير الماضي، قادما من بيراميدز لمدة موسم ونصف الموسم.

الزمالك دوري نايل سيراميكا كليوباترا موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا بدوري نايل

مواد متعلقة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل والقنوات الناقلة

دعوى لإلغاء نتيجة مباراة القمة بسبب انسحاب الزمالك

رابطة الأندية تُغرم الزمالك 100 ألف جنيه لانسحابه من مباراة القمة

«الدستور» يكشف حقيقة استقالة مجلس الزمالك عقب أزمة القمة

يحسم مصير الهبوط .. مواعيد مباريات الزمالك المتبقية بدوري نايل

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

مصدر فى الأهلى يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات ملف تجديد عقد عمرو السولية

عاجل|عصابة تسرق محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

ننشر نموذج امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023 قبل ساعات من الاختبار

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة؟

لارتفاع الأمواج.. رئيس مدينة مرسى مطروح: إغلاق الكورنيش والطرق المؤدية للشواطئ المفتوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل