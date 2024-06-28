سيظل البحث عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل والقنوات الناقلة لها، هو متصدر كافة محركات جوجل، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك، بسبب غموض موقف إدارة القلعة البيضاء، في استكمال مسابقة دوري نايل من عدمه، لاسيما بعد رفض الفارس الأبيض مواجهة غريمه التقليدي الأهلي، الثلاثاء الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرون، لتقرر رابطة الأندية المحترفة، اعتبار المارد الأحمر، فائزا بهدفين نظيفين.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء غدا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في اليوم الأخير من منافسات الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء غدا السبت.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين، مع وجود فقرة تحكيمية لتقييم أداء الحكام على مدار أحداث المباراة بالكامل.

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يتواجد الفارس الأبيض، في المركز العاشر بجدول دوري نايل برصيد 34 نقطة من 21 مباراة، بواقع 10 انتصارات و4 تعادلات و7 هزائم.

ويمتلك الزمالك، 6 مباريات مؤجلة أمام طلائع الجيش وبلدية المحلة، وبيراميدز والمقاولون العرب، وإنبي وزد، من الجولات الـ16 والـ17، والـ18 والـ19، والـ22 والـ23 على الترتيب.

ريمونتادا الدور الأول "السعيد يسجل أول أهدافه"

حقق الزمالك ريمونتادا مثيرة على حساب سيراميكا كليوباترا، في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، كما شهدت المباراة أول أهداف عبدالله السعيد تاريخيا مع الفارس الأبيض، منذ انضمامه للفريق خلال شهر يناير الماضي، قادما من بيراميدز لمدة موسم ونصف الموسم.