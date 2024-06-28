الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كنعاني: ندين التصريحات الأمريكية بشأن الانتخابات الرئاسية في إيران

ناصر كنعاني
ناصر كنعاني

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، ما وصفه بالتصريحات التدخلية لمساعد الممثل الأمريكي الخاصة بشؤون إيران أبرام بيلي، حول الانتخابات الرئاسية الـ14 في إيران.

كنعاني: الشعب الإيراني سيرد على هذا التدخل السافر في شؤونه عبر حضوره الفاعل

وقال "كنعاني" إن المسؤولين الأمريكيين لن يحققوا أي نتيجة من خلال هذه التصريحات عديمة القيمة، مؤكدا أن الشعب الإيراني سيرد على هذا التدخل السافر في شؤونه عبر حضوره الفاعل والحماسي عند صناديق الاقتراع.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الدور الحقيقي والمباشر للشعب الإيراني في تقرير المصير السياسي للجمهورية الإسلامية، من المبادئ البديهية التي تجلت في مرحلة التطبيق أيضا.

مسؤول أمريكي يشكك في نزاهة الانتخابات الرئاسية بإيران

وكان مساعد الممثل الأمريكي الخاصة بشؤون إيران أبرام بيلي، قد شكك في تصريح له أول أمس الأربعاء،  بنزاهة الانتخابات الرئاسية في إيران.

وبدأ الإيرانيون صباح اليوم الجمعة التصويت في الانتخابات الرئاسية الـ14، التي كان قد تمت الدعوة لها عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين مرافقين لهما في تحطم مروحية في الشهر الماضي.

الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الانتخابات الرئاسية إيران الشعب

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