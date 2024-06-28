لحمايتك من سرطان الجلد.. فوائد فيتامين سى للعناية بالبشرة

يعد فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة بشكل طبيعي في بشرتك، ويمكن أن يساعد في تحييد وإزالة المواد المؤكسدة الموجودة على الجلد، ويجب تخصيص بعض الوقت للعناية بالبشرة وذلك سيعزز ثقتك بنفسك ويساعد في منع الحالات الصحية الخطيرة مثل سرطان الجلد.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "Hindustan times"، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز الفوائد الموجودة في فيتامين سي، بما أنه يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الأساسي الذي يحافظ على مرونة البشرة وشبابها.

لحمايتك من سرطان الجلد.. فوائد فيتامين سي للعناية بالبشرة

يقلل من فرط التصبغ

يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس وحب الشباب وحتى الأدوية إلى ترك ندبات وبقع داكنة على بشرتك، والتي تسمى أيضًا فرط التصبغ، وتظهر بعض الأبحاث أن الإصابة باضطراب فرط التصبغ يمكن أن تكون تجربة مؤلمة وأن الأشخاص ذوي البشرة الملونة يتأثرون بها بشكل غير متناسب.

توحيد لون البشرة

يعمل فيتامين سي على تقليل إنتاج الميلانين، الصبغة التي تتسبب في ظهور البقع الداكنة والتصبغات، ويساعد فيتامين سي في توحيد لون البشرة ومنحها مظهرًا أكثر إشراقًا ونضارة.

ترطيب البشرة

يعمل فيتامين سي على تحسين احتباس الرطوبة في الجلد، ما يساعد على إبقاء البشرة ناعمة ومرطبة، يحافظ فيتامين سي على طبقة البشرة الخارجية ويمنع فقدان الماء، ما يسهم في ترطيب البشرة بشكل فعال.

يساعد على تقليل الندبات

عملية التئام الجروح معقدة للغاية، يمكن أن يلعب فيتامين C دورًا رئيسيًا في مساعدة بشرتك على الشفاء من الحروق أو الإصابات الأخرى لأنه يساعد الجلد على إنتاج المزيد من الكولاجين، إذا كان لديك نقص فيتامين C، فمن المرجح أن تستغرق جروحك وقتًا أطول للشفاء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن شفاء الجروح يرتبط بتكوين الكولاجين، كما أن فيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين.