إزالة 19 حالة تعدٍ على أراضي زراعية ومخالفات بناء بأسيوط

وجَّه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بشن حملات مفاجئة لرصد أي تعديات علي الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بهدف منع الظواهر العشوائية والحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وحق الشعب وذلك بالتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية والوحدات المحلية والجهات الأمنية والمتابعة على مدار اليوم لأعمال الحملات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وذلك تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة المستمرة لعدم الشروع في البناء مرة أخرى.

تنفيذ الإزالة بمراكز أبوتيج والقوصية وأسيوط وحي شرق

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ 19 حالة إزالة تعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف دون ترخيص وأملاك دولة خلال حملات تم تنفيذها بمراكز أبوتيج والقوصية وأسيوط وحي شرق بمشاركة كل من اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، والعميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز أسيوط، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وسيد عبد الجواد رئيس حي شرق وبمشاركة نوابهم ومسئولي الإشغالات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

وتم تنفيذ 12 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة على مساحة ٢٥٠٠ متر بقريتي البلايزه وعزبة أبوالحارث التابعة للوحدة المحلية بالزرابي بنطاق مركز ومدينة أبوتيج، وتم إزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية بالوحدة المحلية بفزارة ومير بنطاق مركز ومدينة القوصية، وتم فك شدة خشبية وردم القواعد ورد الشيء لأصله في بناء مخالف بقرية درنكه بنطاق مركز أسيوط، وتم إزالة (حوائط الدور السادس علوي شارع الصحابه أمام محطة المجاري وسقف الدور الأول الأرضي وحوائط الدور الثالث علوي شارع العقول حارة العاشر من رمضان بمنطقة الوليدية بالإضافة إلي إزالة سقف الدور الخامس علوي بمنطقة الحمراء) بنطاق حي شرق.

جانب من إزالة مخالفات البناء

جانب من إزالة مخالفات البناء

جانب من إزالة مخالفات البناء

جانب من إزالة مخالفات البناء

جانب من إزالة مخالفات البناء

جانب من إزالة مخالفات البناء

جانب من إزالة مخالفات البناء