أبوشقة: "30 يونيو" كانت أول طوبة في بنيان الجمهوريه الجديدة

هنأ المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أنها ثورة فرقت بين الحق والباطل، وخطوة فارقة في تاريخ مصر الحديث و"أول طوبة" في بنيان الجمهورية الجديدة، وستظل ملهمة المصريين في مواجهة التحديات.

وقال أبوشقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من إجهاض مخططات دولية كانت تهدف إلة تقسيم مصر وتفتيتها وزوالها، حفر في سجلات التاريخ باسم زعيم وطني شجاع، حافظ على وطنه، وستظل مواقف هذا البطل المصري تدرس، ورسخت أيضا معاني النبل والأخلاق والشرف والوطنية.

حروب الجيل الرابع

أضاف، أبو شقة بأن 30 يونيو أصبحت ملهمه للشعوب، التي تعاني من حروب الجيل الرابع بالتفتيت والتخريب والدمار، وأصبحت مسار إعجاب لكل الدول الراعية للسلام والاستقرار، وباتت ثورة المصريين نموذج فخر لالتحام قوي الشعب مع جيشة للخلاص من الجماعات التي أرادت اختطاف الوطن.

إرادة مصرية فولاذية

وبيّن وكيل مجلس الشيوخ أن ماحدث من إنجازات وتنميه حقيقية على أراض الواقع بعد 30 يونيو هي معجزات حقيقية، وكانت تحتاج إلى مئات السنين، تم بناؤها في مدة قصيرة لتؤكد أن الإرادة المصرية فولاذية عصية على كل معتد.

وطالب أبوشقة في ذكرى ثورة 30 يونيو بالالتفاف حول الرئيس السيسي والقيادة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتي لم تنجح منذ 11 عاما، وعادت لتطل برأسها بحروب اقتصادية، ولكن مصر باقية وحاضرة وستظل رايتها خفاقة في عنان السماء وستقهر المستحيل.