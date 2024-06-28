الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": مقتل ضابط إسرائيلى من لواء ناحال جنوب غزة

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي من لواء ناحال خلال معارك مع الفصائل الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.

وأضافت أبوشمسية، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كلمة "سمح بالنشر" تشكل هاجسًا وهلعًا لدى الإسرائيليين، خاصة أن بعد هذه الكلمة يعني الإعلان عن مقتل أو إصابة مجموعة من جنود الاحتلال في قطاع غزة، حيث تخرج هذه البيانات من قبل جيش الاحتلال التي تؤكد فيها رسميًا إعلان مقتل أحد جنود الاحتلال في المعارك الضارية.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن إسرائيل تتجهز للقول والإعلان بأنها قضت على كتائب القسام في رفح، وأن الأربعة ألوية التي زعم الاحتلال الإسرائيلي بأن دخول رفح مرتبط بالقضاء عليها، حيث تم القضاء على لواءين، على حد تعبير وزعم الاحتلال إعلان مقتل جندي وضابط في هذه المنطقة يثبت زيف رواية الاحتلال.

الاحتلال جيش الاحتلال صفوف جيش الاحتلال خسائر فادحة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة

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