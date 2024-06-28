"حياة كريمة" تغير حياة أهالي 66 قرية في بني سويف (صور)

غيرت المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجه الحياة داخل 66 قرية، و218 تابعًا بمركزي ببا وناصر بمحافظة بني سويف إلى الأحسن بعد تنفيذ 1616 مشروعا ضمن المرحلة الأولى بتكلفة 12 مليار جنيه، لتنفيذ المبادرة الرئاسية في مختلف القطاعات وأثرت في حياة المواطن داخل تلك القري، والبالغ عددهم 906 ألف و788 مواطنا بالمرحلة الأولى للمبادرة.

وشهد مركز ببا إدراج 46 قرية، لتنفيذ 1131 مشروعًا، من بينهم 39 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي، و216 مشروعًا بقطاع مياه الشرب، و36 مشروعًا بقطاع التعليم، و19 مشروعًا في الري، و6 مشروعات بقطاع الصحة، و20 مشروعًا بقطاع الشباب والرياضة، و12 من المجمعات الخدمية والزراعية، و3 مشروعات في الغاز الطبيعي،و5 مشروعات بمرفق الإسعاف، و46 مشروعًا في قطاع الكهرباء.

وعملت المبادرة على إدراج 20 قرية بمركز ناصر، لتنفيذ 485 مشروعًا، من بينهم 26 مشروعًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، و8 مشروعات بالقطاع الصحي، و11 مشروعًا بقطاع الشباب والرياضة، و26 مشروعًا بقطاع التعليم، و10 مشروعات في مرفق الإسعاف، و23 مشروعًا بقطاع الري و240 مشروعًا بقطاع الكهرباء، بجانب 12 مجمع حكومي "خدمي وزراعي" بالقرى الأم.

قطاع التعليم

اهتمت المبادرة الرئاسية بقطاع التعليم، اهتمامًا كبيرًا من خلال تطوير المدارس ورفع كفاءتها وتخفيض كثافة الفصول الدراسية من خلال إنشاء فصول جديدة لكافة المراحل التعليمية المختلفة قبل التعليم الجامعي من أجل الطلاب وحرصًا على مصلحتهم داخل القري التي تم ادراجها.

عملت المبادرة على تطوير المدارس من حيث الصيانة ورفع الكفاءة من حيث التعلية بأدوار إضافية وصيانة لكافة مرافق المدارس، وإنشاءات جديدة وبناء فصول لتقليل كثافة الطلاب داخل عدد كبير من المدارس وتزويد الفصول بكافة الاحتياجات لمساعدة الطلاب على الفهم والتحصيل الدراسي.

حيث تم إحلال وتجديد 60 مدرسة، ورفع كفاءة 182 مدرسة، وإنشاء 762 فصلًا جديدًا داخل قري المرحلة الأولي.

إنشاء جديد وتطوير 14 وحدة إسعاف

وشهدت قري حياة كريمة، إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة 14 وحدة إسعاف، وتزويد تلك الوحدات بأحدث الأجهزة والمعدات، والسيارات لرفع مستوى الخدمة الإسعافية لمواطني تلك القري.

شملت أعمال الإنشاء الجديد والتطوير رفع مستوي التجهيزات ورفع كفاءة العنصر البشري داخل تلك الوحدات من أجل رفع كفاءة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع داخل قرى حياة كريمة، وتدريب أطقم الإسعاف على أعلى مستوى، حيث تم الانتهاء من الوحدات وتشغيلها وتزويدها بسيارات إسعاف جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة وبمواصفات فنية كبيرة، وتكنولوجيا عالية بالإضافة إلى أماكن للمعيشة لائقة لأطقم الإسعاف وتزويدها بكافة الاحتياجات.

الانتهاء من إنشاء 12 مجمع خدمات حكومية

وعملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على إنشاء 12 مجمع خدمات حكومية، بعد تجهيزهم على أعلي مستوي لتقديم خدماته للمواطنين في سهولة ويسر بأحدث الإمكانيات حيث يضم المجمع: مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري، لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيرًا للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

وتوفر تلك المجمعات الجهد ومشقة السفر على أهالي تلك القرى للسفر إلى المراكز لإنهاء أعمالهم في العديد من المصالح الحكومية، وذلك من حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية الذي يندرج تحت مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعتبر المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن البسيط بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطن البسيط ومتطلبات تحسين جودتها.

جانب من جهود حياة كريمة بالمدارس

جانب من جهود حياة كريمة بالمدارس

جانب من جهود حياة كريمة بالمدارس

جانب من جهود حياة كريمة بالمدارس

جانب من جهود حياة كريمة بالمدارس

جانب من جهود حياة كريمة بالمدارس

جانب من جهود حياة كريمة بالمدارس