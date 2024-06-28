محافظ أسيوط: ترشيد الإنفاق بمختلف القطاعات واستغلال المقومات لتعظيم الموارد

وجَّه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بترشيد الإنفاق بمختلف القطاعات، والوحدات المحلية بالمراكز والقرى وتعظيم موارد المحافظة، والعمل على تحقيق أقصى استفادة منها، ووضع الحلول أمام التحديات التي تعطل ذلك، واستمرار العمل على تعظيم الإيرادات وفق خطة طموحة لتحقيق ذلك الهدف، تقوم على تعظيم الاستفادة من إمكاناتها ومقوماتها.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ووفقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه مع عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وولاء صلاح مدير وحدة الإيرادات وصندوق الخدمة بالمحافظة.

وناقش محافظ أسيوط الجهود المبذولة لتعظيم جهود تحصيل الإيرادات بجميع مراكز المحافظة والمشروعات والقطاعات للاستفادة من الإيرادات ومناقشة المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، موجهًا بعرض تقرير شهري يتضمن معدلات التحصيل.

ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد

وأشار المحافظ إلى أهمية المراجعة الشاملة والتقييم الفعلي للقيم الإيجارية لأصول المحافظة وفقًا للقيمة السوقية لكل الكيانات المؤجرة لضمان حق الدولة والحفاظ على حق المواطن، مؤكدًا أهمية ترشيد الإنفاق في القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام.

كما كلَّف بحصر الأصول غير المستغلة ومراجعة العقود الإدارية، ووضع أفضل التصورات لاستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية، مشددًا على تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات وتنمية الموارد بما يعود بالنفع والفائدة، وللاستفادة منها في وضع الخطة الاستراتيجية للمحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء عصام سعد ضرورة توحيد الجهود بين القطاعات لتسريع وتيرة تحصيل الإيرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة والمشروعات والقطاعات، مع ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الإيرادات التي يتم تحصيلها وتوزيعها في مصارفها الصحيحة، وتطبيق القانون بكل قوة وحسم وضرورة تحصيل مستحقات الدولة.

وشدد على ضرورة وضع آلية عمل محددة لتنمية موارد المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية للتحصيل لاسترداد حق الدولة، وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا، وتذليل كل المعوقات ووضع الحلول العاجلة للنهوض بمشروعات المحافظة وتطويرها وتنمية وزيادة مواردها للإنفاق على تلك المشروعات، وتنفيذ خطط التطوير وتوفير حياة كريمة للمواطنين.