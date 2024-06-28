الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تبكير الصرف.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يحرص الموظفون والعاملون في مؤسسات الدولة والهيئات على معرفة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة المالية في مصر من خلال موقعها الرسمي لتبكير موعد الصرف لمرتبات يوليو.

ويبدأ صرف مرتبات شهر يوليو يوم الخميس الموافق 18 من يوليو 2024، وجاء ذلك ترامنًا مع بحث الالآف من المواطنين عن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو لجميع العاملين في الدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، وأماكن الصرف، وجدول الحد الأدنى للأجور.

موعد صرف مرتب يوليو 2024

صرح شريف خيري، بصفته رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في مصر، بأنه قد تم تبكير مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، منوها أن صرف مرتبات العاملين في الدولة عن شهر يوليو سيبدأ يوم 18 من الشهر، على أن ستكون المتأخرات في أيام 8، 10، 11 يوليو.

ووفقا لوزارة المالية، فيبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس في يوم 22 من الشهر، والمتأخرات في أيام 8، 11، 12 أغسطس، وصرف مرتبات شهر سبتمبر بدءًا من يوم 22 في الشهر نفسه، والمتأخرات تكون في أيام 8، 11، 12 سبتمبر القادم.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024

يستطيع كافة الموظفون والعاملون صرف مرتب شهر يوليو من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وكافة فروع البنوك المختلفة، والبريد المصري.

تبكيرها 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

تبدأ الخميس 18 يوليو.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

  • يبلغ مرتب الدرجة السادسة: 6000 جنيه
  • مرتبات الدرجة الخامسة: قيمة 6500 جنيه
  • مرتبات الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
  • مرتبات الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
  • مرتبات الدرجة الثانية: مبلغ 8000 جنيه
  • مرتبات الدرجة الأولى أو ما سيعادلها: 8200 جنيه
  • مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه
  • الدرجة العالية أو ما يعالها: قيمة 10200 جنيه
  • مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما سيعادلها: مبلغ 12200 جنيه
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تبكيرها 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

تبدأ الخميس 18 يوليو.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

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