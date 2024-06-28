بعد تبكير الصرف.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

يحرص الموظفون والعاملون في مؤسسات الدولة والهيئات على معرفة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة المالية في مصر من خلال موقعها الرسمي لتبكير موعد الصرف لمرتبات يوليو.

ويبدأ صرف مرتبات شهر يوليو يوم الخميس الموافق 18 من يوليو 2024، وجاء ذلك ترامنًا مع بحث الالآف من المواطنين عن مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو لجميع العاملين في الدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، وأماكن الصرف، وجدول الحد الأدنى للأجور.

موعد صرف مرتب يوليو 2024

صرح شريف خيري، بصفته رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في مصر، بأنه قد تم تبكير مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، منوها أن صرف مرتبات العاملين في الدولة عن شهر يوليو سيبدأ يوم 18 من الشهر، على أن ستكون المتأخرات في أيام 8، 10، 11 يوليو.

ووفقا لوزارة المالية، فيبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس في يوم 22 من الشهر، والمتأخرات في أيام 8، 11، 12 أغسطس، وصرف مرتبات شهر سبتمبر بدءًا من يوم 22 في الشهر نفسه، والمتأخرات تكون في أيام 8، 11، 12 سبتمبر القادم.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024

يستطيع كافة الموظفون والعاملون صرف مرتب شهر يوليو من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وكافة فروع البنوك المختلفة، والبريد المصري.

جدول الحد الأدنى للأجور 2024