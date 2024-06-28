أسواق ومحطات صرف.. إنجازات حياة كريمة في مركز البداري بأسيوط

ساهمت مبادرة "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مرحلتيها الأولى والثانية في إعادة الحياة والأمل للقرى التي عانت طوال سنوات من الإهمال والتهميش في محافظة أسيوط.

وأكد محمود زين، أحد أبناء مركز البداري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة "حياة كريمة" وبدأت أعمال التنمية والتطوير والإعمار تشمل مركز البداري، وكان من بينها أعمال الرصف وإعادة بناء البنية التحتية للمركز التي كانت متهالكة بشكل كبير، بالإضافة إلى أعمال التطوير في المدارس وإنشاء مدارس جديدة.

وأضاف محمود زين أن قرية الكوم الأحمر بمركز البداري شهدت تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية لقرية الكوم الأحمر، والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بطاقة 600 م3/يوم ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز البداري بإجمالي 19 قرية، بهدف توصيل خدمات الصرف الصحي للقرى التي تعاني من أكبر احتياجات، وتوسيع المشروعات التنموية والخدمية في قرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

إنشاء محطة معالجة صرف صحي الكوم الأحمر ومحطة رفع النواميس وسوق حضري

وأوضح أنه تم تنفيذ المشروع بتكلفة 9 مليون جنيه، ويشمل شبكات وخطوط طرد ووصلات منزلية بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى تركيب الغواطس في البيارة وتركيب بيارة الدخول للبيارة وتركيب الونش وتوريد وتركيب منظومة الكلور وتغيير خطوط الغواطس.

من جانبه، قال محمد عبده أحد أبناء مركز البداري، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهمت في إنشاء محطة رفع صرف صحي في قرية النواميس، لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجًا مثل قريتي "النواميس والنواورة".

وأشار محمد عبده إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ مشروع تجميع الصرف الصحي في قرى (النواميس - النواورة - العتمانية - وادى الشيخ) بتكلفة 107 مليون جنيه، لخدمة 7 آلاف نسمة، وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي في النواورة بتكلفة إجمالية 59 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري. يهدف هذا المشروع إلى إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية في القرى، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع، من خلال استثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وقال هاني مكي، أحد أبناء مركز البداري، إن مبادرة حياة كريمة ساهمت في إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر على مساحة 20 ألف متر بتكلفة 95 مليون جنيه بتمويل من البنك الدولي.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة في الصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية.

وأوضح أن السوق الحضري سيضم أقسامًا للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة، وخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات.

محطة رفع صرف صحي النواميس

محطة معالجة صرف صحي الكوم الأحمر

محطة معالجة صرف صحي الكوم الأحمر

محطة معالجة صرف صحي الكوم الأحمر

إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبدارى

إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبدارى

إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبدارى