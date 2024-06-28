خبير يكشف سر انسحاب مرشحين رئاسيين قبل ساعات من الانتخابات الإيرانية

كشف الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، عن تفاصيل انسحاب مرشحين من الانتخابات الإيرانية، قبل ساعات من بدء الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن العملية الانتخابية تجري بشكلٍ عادي، حيث أدلى كبار الشخصيات بأصواتهم في الانتخابات، في ظل مواصلة المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وتابع: "المرشح الأصولي المتشدد وعمدة طهران علي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، انسحبا من أجل وحدة القوى الثورية، حيث حث المجلس الأعلى للقوى الثورية الإيرانية على أن يترك المرشح الأقل حظًا مكانه للأعلى وذلك من أجل وحدة القوى الثورية".

وحول وجود فرصة لعودة مرشح من التيار الإصلاحي لمنصب الرئيس، أكد أنه منذ شهرين لم يكن هناك أدنى فرصة، إذ أن التيار الإصلاحي كان ضعيفًا ومنزويًا، ولكن هذه المرة قرر التيار الإصلاحي قرر أن يدخل بكل قوته المعركة الانتخابية.

وواصل الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، أنه يتوقع أن الرئيس الإيراني بنسبة تتخطى الـ90% هو مسعود بزشكيان".