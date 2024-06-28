محافظ مطروح يتابع جهود لجنة حل أزمة مياه الشرب

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار جهود الإسراع في حل أزمة نقص مياه الشرب في بعض المناطق والتخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم مع متابعة توفير المياه بخطوط الشبكة بالمناطق المستهدفة وفق الجدول اليومي لشركة المياه بمطروح.

وقام اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، اليوم الجمعة، يرافقه المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد بتفقد غراب توزيع المياه بمنطقة الريفية ضمن جهود لجنة الإشراف اليومية لمتابعة حركة سيارات نقل المياه وعدادات ضخ كميات المياه من الأغربة بالريفية والكيلو ٨ وصولًا إلى المواطن.

وتابع السكرتير العام، جهود التيسير على المواطنين مع الدفع بمزيد من السيارات بالأغربة، وأولوية الدفع بسيارات المياه إلى المواطنين المتواجدين بأغربة المياه ووصول سيارات المياه وفقًا لقائمة الأسماء وعدم الخروج عن خط السير المحدد ودون أي تجاوزات أو أعباء على المواطن، كذلك تقنين حجز الايصالات وتقليل أعدادها والإسراع في الانتهاء من كشوفات الايصالات السابقة مع مواجهة أى تجاوزات تثبت بكل حسم.

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية