الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: ثورة 30 يونيو ملحمة وانتصار لهوية الشعب المصري

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري أن ثورة الـ30 من يونيو ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه احتفالًا بذكراها الحادية عشر، نستذكر بكل فخر واعتزاز ثورة 30 يونيو تلك الملحمة التي كانت انتصارًا لهوية الشعب المصري الوطنية المتجذرة في عقل ووجدان كل مصري ومصرية، لا يمكن طمسها أو استبدالها عبر الزمان.

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 ثورة مفصلية صوبت مسارات الدولة

وأضاف النائب أحمد عاشور، أن ثورة 30 يونيو تُعد ثورة مفصلية في تاريخ الوطن، صوبت مسارات الدولة المصرية الحديثة، وأماطت الغيوم والسحائب عن سماء مصر الصافية، وفتحت الطريق أمام قيادتها الوطنية لتضع على عاتقها بناء اللُحمة الوطنية على ركائز مؤسسات دولة عصرية حديثة.

وأشار عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية حريصة على العمل للحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبات من اليقين أن استعادة مكانة مصر الدولية يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين.

وقال النائب أحمد عاشور، إن المصريين يحتفلون بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو 2013، التي غيّرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر، وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على المستويات كافة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ ارتكزت على دعائم قوية من التلاحم الشعبي والاصطفاف الوطني لمجابهة التحديات التي خلفتها جماعة الإخوان الإرهابية.

مجلس النواب حزب الشعب الجمهوري ثورة الـ30 من يونيو الشعب المصري الدولة المصرية

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