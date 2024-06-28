الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل الجمعية العمومية العادية لـ"لأطباء" لعدم اكتمال النصاب القانوني

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية لنقابة الأطباء

أعلن الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأشار إلى أن الانعقاد الثاني للجمعية العمومية سيكون يوم الجمعة الموافق 12 يوليو المقبل، بمقر النقابة العامة 42 شارع قصر العيني بالقاهرة، على أن يبدأ التسجيل من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

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نقيب الأطباء يدعو أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة 

من جهته، دعا نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، الأطباء للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية العادية للنقابة في انعقادها الثاني بعد أسبوعين، لمناقشة واعتماد الميزانيات السابقة ومناقشة تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة لما يستجد من أعمال، ومواقف النقابة من قانون المسؤولية الطبية وقانون منح الالتزام وقواعد استقدام الأطباء الأجانب.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية ستناقش آخر المستجدات في ملف مكافأة الامتياز، وإعلان بعض الجامعات الأجنبية عن قبول طلاب للالتحاق بكلية الطب بمجموع 50% في الثانوية العامة.

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وكان قد أعلن الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، بدء التسجيل لحضور الجمعية العمومية العادية للنقابة بدار الحكمة في تمام العاشرة صباحًا، ويستمر حتى الثانية ظهرا على أن تبدأ فعاليات الجمعية العمومية الثانية ظهرا، حال اكتمال النصاب القانوني.

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