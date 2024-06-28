الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

شقق الإسكان - صندوق
شقق الإسكان - صندوق التمويل العقاري

البحث عن صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب من الموضوعات التي تهم قطاع كبير من المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية تابعة لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طُرقًا مختلفة للاستعلام عن طُروحات الوزارة بشكل مستمر، منها الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، وذلك عن طريق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

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صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

1 - يتيح صندوق التمويل العقاري إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب بكل سهولة اضغط هنا

2 - اختيار أيقونة الطلبات.

3 - ثم تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور كي تظهر لك حالة الطلب المقدم.

خدمات موقع صندوق الاسكان الاجتماعي 

يمكن من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ عدة خدمات خاصة بالمتقدمين للحصول على الوحدات السكنية وهي كالتالي:

  • طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية
  • طلب تعديل من دور إلى دور
  • طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية
  • طلب تصحيح البيانات
  • طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام
  • تقديم إفادة مخالصة سداد القرض
  • طلب نقل حجز الوحدة بإسم الورثة

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي 2024 

  • أن يكون المتقدم للحصول على شقة سكنية مصري الجنسية.
  • ألا يقل سن المتقدم للحصول على طلب شقة سكنية عن 21 عاما عند التقديم.
  • أن يتراوح الحد الأقصى للدخل الشهري للأعزب عن 7000 جنيه والمتزوج عن 8000 جنيه.
  • يجب أن تكون الوحدة التقديم للحصول عليها مخصصة للسكن فقط وليس للاستثمار.
  • أن تكون الوحدة السكنية المتقدم عليها داخل محافظة الإقامة أو محل العمل للمتقدم.
  • عدم حصول الشخص المتقدم أو زوجته على وحدة سكنية من صندوق الاسكان الاجتماعي من قبل.
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