البحث عن صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب من الموضوعات التي تهم قطاع كبير من المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية تابعة لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طُرقًا مختلفة للاستعلام عن طُروحات الوزارة بشكل مستمر، منها الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، وذلك عن طريق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

1 - يتيح صندوق التمويل العقاري إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب بكل سهولة اضغط هنا

2 - اختيار أيقونة الطلبات.

3 - ثم تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور كي تظهر لك حالة الطلب المقدم.

خدمات موقع صندوق الاسكان الاجتماعي

يمكن من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ عدة خدمات خاصة بالمتقدمين للحصول على الوحدات السكنية وهي كالتالي:

طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية

طلب تعديل من دور إلى دور

طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية

طلب تصحيح البيانات

طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام

تقديم إفادة مخالصة سداد القرض

طلب نقل حجز الوحدة بإسم الورثة

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي 2024