رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الليلة الثالثة عشرة من ليالي اللغة العربية

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، مساء أمس، العرض الفني الذي نظَّمه منتدى جامعة الإسكندرية تحت عنوان "الأندلس ربيع مؤجل" والذي جاء ضمن فعاليات الليلة الثالثة عشرة من "ليالي اللغة العربية"، وأقيم بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية.

وأثنى الدكتور قنصوه، على العرض المميز، مؤكدًا أنه إبداع وإتقان في كل تفاصيل العمل، ودعا الشباب الواعد للحفاظ والعودة للأصالة والفن المبدع؛ لأن هذه القيم تمثل القوة الناعمة لبناء الوطن، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل لأي عمل يبرز قيم الفن الراقي.

فيما أعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، عن سعادته بعودة الاهتمام باللغة العربية مرة أخرى بعد أن عانت مؤخرًا من محاولات لطمسها واهتمام بعض الشباب بالمصطلحات الأجنبية والتحدث بها على حساب لغتنا العربية، مثنيًا على العرض المميز الذي شاهده.

وقدم الدكتور علي عبدالمحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الشكر للدكتور قنصوة، على دعمه الكبير للأنشطة الطلابية، كما قدَّم الشكر لكل القائمين على تنفيذ هذا العرض وإخراجه من رعاية الشباب وفريق كورال الجامعة والعارضين ومصممي الاستعراضات وغيرهم.

حضر العرض عدد من قناصل الدول العربية ونواب رئيس الجامعة السابقون، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعمداء ووكلاء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، ونقيب الصحفيين بالإسكندرية، ورؤساء النقابات الفنية، وعدد من رموز الإبداع والفن بالإسكندرية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وتناول العرض سردًا تاريخيًا لحقبة مهمة من تاريخ الأندلس، في إطار درامي يحكي عن الصراع بين الخير والشر، باللغة العربية الفصحى.

وأشرف على إعداد الحفل وتقديمه د. نجوي صابر رئيس منتدى الجامعة للشعر والفنون، وقادت كورال الجامعة المايسترو د شريهان الحديني، والدراماتورج د. محمد مخيمر، وتصميم الأزياء أميرة عبد الشافى، ومصمم الاستعراضات والحركة الفنان نصر الدين محمد، ساعد فى الإخراج د. أنس نحلة، والإخراج احمد سمير.

جانب من حضور العرض الفني بجامعة الإسكندرية

جانب من حضور العرض الفني بجامعة الإسكندرية

جانب من حضور العرض الفني بجامعة الإسكندرية