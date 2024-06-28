حملات تموينية موسعة شرق وغرب الإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات بتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

وشنَّت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة، وفريق العمل التابع له، حملات تموينية بأنحاء المحافظة أسفرت عن تحرير ٤٠ محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها ١٦ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

تموين المنتزه

شنَّت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة، حملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير ٢٨ محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها ١٦ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٣ محاضر لبقالين تموين مخالفين، وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات لعدم إعلانها عن أسعار الزيوت.

وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات للبيع بسعر أزيد، وتحرير محضر لمستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير ٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر، وتحرير محضريِّ أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تموين وسط

وشنَّت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبدالله عثمان مدير الإدارة، وإشراف أحمد علي رئيس الرقابة، حملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير ٣٤ محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، وتحرير ٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر أحوال تنفيذًا لقرار النيابة.

تموين شرق

قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٤٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لمخبز سياحى بدون ترخيص وتحرير عدد ٦ محاضر لبقالين تموين مخالفين وتحرير عدد ٤ محاضر حيازة سجائر مجهولة المصدر ومصادرة عدد ٥٧٨ علبة سجائر متنوعة وتحرير محضر عدم الإعلان عن اسعار المخبوزات وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٤ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

تموين غرب

و قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة الأستاذ محمد عادل مدير الادارة وتحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢٠ محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة وتحرير عدد ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ١٠ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

تموين العجمي

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة الأستاذة ريهام عبد القادر مديرة الادارة وإشراف الأستاذ إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد ٢٤ محضرًا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

تموين العامرية

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة الأستاذ حسن داود مدير الادارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ١٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف وتحرير ٣ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير ٤ محاضر أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة.

تموين برج العرب

وشنَّت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة، وإشراف السيد عبدالله رئيس الرقابة، حملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير ١١ محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضريِّ بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير ٤ محاضر عدم حمل شهادة صحية، وتحرير ٧ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضريِّ أحوال تنفيذًا لقرارات النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.