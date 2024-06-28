الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"قومية الفيوم" تعرض "مركب بلا صياد" بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

صورة من العرض
صورة من العرض

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، الخميس، عرض "مركب بلا صياد" ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ 46.

العرض يناقش علاقة الإنسان بالموت والحب وتأثيره على النفس الإنسانية

العرض عن نص الكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، ويناقش عددا من القضايا منها علاقة الإنسان بالموت، والحب وتأثيره على التغيير في النفس الإنسانية، من خلال طرح عدة تساؤلات منها: هل يمكن للإنسان أن يبني سعادته على تعاسة آخرين، وهل يمكن أن يستعيد قوته الغائبة بعد أن فقدها، مقابل التنازل عن قيمه الإنسانية والأخلاقية؟!.

"مركب بلا صياد" لفرقة قومية الفيوم المسرحية، ترجمة محمد الأمين، دراماتورج فادي نشأت، ديكور وملابس مروان إيهاب، تنفيذ ديكور عادل ربيع، شروق محمد، إعداد موسيقي محمود صلاح، تصميم وتنفيذ إضاءة أحمد صلاح، مخرج منفذ حسين محمود، مساعد مخرج ضياء الجداوي، وإخراج أحمد السلاموني.

 أبطال العرض

أداء تمثيلي: إبراهيم الديب، ديانا أمين، شنودة جمال، محمد وربي، محمد شريف، هدية السواح، علياء بدوي، ضياء الجداوي، جيهان رجب، مصطفي محمود، محمد فوزي، يوسف حسن، يوسف علي، ياسمين مصطفي، يارا أحمد، ندى خالد، كارين نعيم، ومحمد أشرف.

قدم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من د. وليد الشهاوي، د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، فادي فوكيه، ومقرر لجنة التحكيم المخرج السعيد منسي، مدير المهرجان.

 المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقدم العروض مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

 عرض "متلازمة الذاكرة الزائفة" لفرقة ديروط المسرحية

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساء اليوم آخر العروض المسرحية، وهو "متلازمة الذاكرة الزائفة" لفرقة ديروط المسرحية.

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عرض "مركب بلا صياد" و"آه يا ليل يا قمر" بروض الفرج والسامر

العرض عن رواية "استدعاء ذاتي" للكاتب الأمريكي بليك كرواتش، إعداد محمود محمد وإخراج الفنان أحمد عبد العظيم. 
وتختتم فعاليات المهرجان في الثامنة مساء غد السبت على مسرح السامر بإعلان جوائز وتوصيات المؤتمر.

صورة من العرض
صورة من العرض
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