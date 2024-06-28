طرق الاستعلام عن فاتوره التليفون الأرضي 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أسهل الطرق للاستعلام عن الفاتورة إلكترونيًا.

ويتساءل كثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم وموعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2024.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة خطوات الاستعلام عن فاتوره التليفون الأرضي 2024 إلكترونيًا، يرصد موقع “الدستور” في تقريره الخدمي كل ما تريد معرفته عن كيفية الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم وموعد اصدار فاتورة 2024 وكيفية سدادها.

الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم 2024

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الجديدة من خلال هذه الخطوات

1 - يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول على أيقونة فاتورة التليفون الأرضي من هنا

2 - تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني

3 - اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

4 - ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال إدخال كود المحافظة ورقم التليفون.

يبلغ عدد المشتركين بالهاتف الثابت نحو 12.8 مليون عميل تم تحويل 60% منهم للعمل بنظام الشحن المسبق مع بداية كل شهر، وتخطط الشركة لتحويل معظم المشتركين إلى هذا النظام خلال الفترة المقبلة.

آخر موعد سداد فاتوره التليفون الأرضي 2024

وفي سياق متصل، يبدأ سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2024 اعتبارًا من يوم 15 يونيو 2024، ويستمر حتى 14 يوليو 2024.

هذا الإطار الزمني يتيح للمشتركين فرصة كافية لسداد الفاتورة دون تحمل أي غرامات تأخير، ويعد هذا الموعد النهائي للسداد، بعده قد يتعرض المشتركين لغرامات تأخير على المبالغ غير المسددة.