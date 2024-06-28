انتهاء الحصاد وتوريد 185 ألف طن قمح للشون والصوامع في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة.

التأكيد على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان

وركز محافظ بني سويف، على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية. كما شدد على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، مؤكدًا على أهمية القرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة، حول الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية خلال الفترة من 9 حتى 22 ريونيو الجاري، وتضمن التقرير حصر المساحات التي تمت زراعة محصول القطن بها والتي بلغت 12 ألف و430 فدان من القطن بجميع مراكز المحافظة، كما تم تنظيم ندوة إرشادية عن الممارسات الحديثة في زراعة القطن بالمركز الإرشادي في بعض قرى المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة.

فيما تواصل إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة جهودها في الحفاظ على صحة وجودة المحاصيل الزراعية وضمان الإنتاج الزراعي المستدام.

وتقوم هذه الإدارة بدور حيوي في التصدي للتحديات التي تواجه المزارعين، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الآفات الزراعية، حيث تم تنفيذ 5 زيارات ميدانية خلال الفترة المشار إليها بمركزي إهناسيا والواسطى، لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة.

انتهاء عمليات الحصاد لجميع الأراضي المزروعة بالقمح



وفيما يخص محصول القمح، أشار التقرير إلى انتهاء عمليات الحصاد لجميع الأراضي المزروعة بالمحصول والبالغ مساحتها 119ألف و267 فدان في مختلف قرى المحافظة، مع استمرار توريد المزارعين للمحصول إلى الشون والصوامع المحلية، وتسعى المديرية إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية. بينما تشير الإحصائيات إلى أنه تم توريد أكثر من 185 ألف طن إلى الشون والصوامع المختصة.

تنفيذ 3 زيارات ميدانية لمتابعة الزراعات السكرية وخاصة البنج ر



وبالنسبة للمحاصيل السكرية، فقد نفذت المديرية خلال الفترة المشار إليها 3 زيارات ميدانية لمتابعة الزراعات السكرية وخاصة البنجر، وأشار التقرير إلى أنه تم توريد أكثر من 528 ألف طن من محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم بمحافظة الفيوم، والقناة بالمنيا. وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 253 ألف و264 مزارعًا.

وتضمن التقرير أيضًا إحصائيات لأنواع المحاصيل الصيفية التي تم زراعتها، والتي شملت 58 ألف و560 فدان محاصيل حقلية (ذرة بيضاء وصفراء ورفيعة، فول صويا، عباد شمس، قصب، برسيم، قطن) وألف 756 فدان محاصيل خضر(لوبيا، قلقاس، كرنب، طماطم، خيار، بامية، بطاطس، بطاطا، باذنجان، شمام، خيار، بامية(، بجانب 326فدان محاصيل الزراعات الطبية والعطرية.

تنفيذ إزالة 99 حالة تعد على الأرض الزراعية

كما تمت الإشارة إلى جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 99 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة، بإجمالي مساحة فدان 4 أفدنة و9 قراريط بقرى المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

فيما قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول، فيما تضمن التقرير استعراض جهود وأنشطة الإدارات الزراعية وأقسامها بجميع مراكز ومدن المحافظة،، وكذا تم المرور على مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومناحل العسل لمتابعة سير العمل بها ومراجعة تراخيص مزاولة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.