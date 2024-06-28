برلمانية تهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو

قدمت صبورة السيد، عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، موضحة أن ثورة 30 يونيو كانت حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة التي تدعم العدالة الاجتماعية والمساواة.

ثورة 30 يونيو

وأضافت “صبورة” في بيان لها أن ثورة 30 يونيو هى التي مهدت الطريق أمام مرحلة جديدة من تاريخ هذا الوطن العظيم، مؤكدة أن ثورة ٣٠ يونيو تمثل نقطة الانطلاق للجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ثورة 30 يونيو أكدت تلاحم الشعب المصري وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة أي تحديات، كما أن هذه الثورة المضيئة في التاريخ المصري وضعت خارطة طريق للنهوض بالدولة الوطنية الحديثة.

حافظت على وحدة مصر

وأوضحت النائبة صبورة السيد أن ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر وجاءت بقيادة وطنية وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وغيرت مسيرة هذا الوطن، وأعادت لمصر ثقلها الإقليمي والدولي.

وأكد أعضاء في البرلمان (النواب والشيوخ) أن ثورة الثلاثين من يونيو التي تحل ذكراها الـ11 بعد غدٍ الأحد، ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، تكتب بحروف من نور، حيث أظهرت معدن شعب واع، وشجاعة قائد وطني عظيم، وستظل رمزًا لقوة الإرادة الشعبية، والوقوف بقوة أمام المخططات الإرهابية التي كانت تحاك وتهدد مصر والمنطقة بأسرها.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد فؤاد أباظة، إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والمنطقة العربية من المخططات الإرهابية والفتنة، التي استهدفت بها جماعة الإخوان الإرهابية تقسيم البلاد وإدخالها في حروب أهلية.