الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لارتفاع الأمواج.. رئيس مدينة مرسي مطروح: إغلاق الكورنيش والطرق المؤدية للشواطئ المفتوحة

جانب من غلق الطرق
جانب من غلق الطرق المؤدي إلي الشواطئ المفتوحة بمطروح

اتخذت مدينة مرسي مطروح، إجراءات صارمة وغلق الطرق والكورنيش المؤدي إلي الشواطئ المفتوحة لمنع رواد مطروح من نزول البحر بشواطئ " الأبيض - ام الرخم - عجيبة " اليوم الجمعة، لوجود حالة من عدم الاستقرار وارتفاع للأمواج البحر أكثر من 2 متر ووجود تيارات وسحب، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

 التأكد من غلق الطرق بكارتة بوابات الشواطئ

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، أن مسئولي الشواطئ المفتوحة بمجلس المدينة أغلقوا الطريق المؤدي الي كورنيش الابيض أمام رواد شواطئ" الابيض - ام الرخم - عجيبة " موجهًا لكريم عرفان مدير الشواطئ بالمرور مع رؤساء الشواطئ، وتم التأكد من غلق الطرق بكارتة بوابات الشواطئ لمنع رواد الشواطئ من نزول البحر بالتعاون مع شباب مطروح حفاظًا على أرواح الزوار من الغرق، والتأكيد علي عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

أماكن الشواطئ الآمنة

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح، عن الشواطئ الآمنة التي يمكن الاستمتاع بممارسة السباحة فيها وهي " روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام "، مع الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ  .

وأكد جاب الله، علي أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع أول بأول الحالة العامة للشواطئ مشددا  علي مستأجري الشواطىء خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم نزول المصطافين وكل المترددين علي البحر خاصة في فترة النوات.

التحذير من نزول البحر وممارسة السباحة

وحذرت مدينة مرسي مطروح المصطافين وزائري ورواد الشواطئ، من  نزول البحر وممارسة السباحة علي جميع الشواطئ المفتوحة وهي " الأبيض - ام الرخم - عجيبة " اليوم الجمعة 28 يونيو الجاري، بسبب حالة عدم الاستقرار للبحر وارتفاع الأمواج ووجود سحب.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار ووجود نوات من حملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

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