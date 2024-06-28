مستشفى منفلوط المركزي.. "حياة كريمة" تعيد الأمل لـ700 ألف مواطن في أسيوط

تستمر مبادرة “حياة كريمة” في نثر رياح الأمل والتجديد، داخل محافظة أسيوط، وبالأخص داخل مركز منفلوط، من خلال المساهمة في إنشاء مستشفى منفلوط المركزي، بعد معاناة من الإهمال كانت تكلف أبناء المركز عناء التنقل إلى أحد المراكز المجاورة للحصول على الخدمات الطبية.

ويقول هاني سلطان، أحد أبناء مركز منفلوط، إن المستشفى المركزي كان مبنى قديم ومتهالك ويهدد حياة المرضى، وجائت بارقة أمل بوضعه على خريطة التطوير، قبل أن يتوقف الأمر ويغلق تماما.

المستشفى يخدم أكثر من 700 ألف مواطن بتكلفة 509 ملايين جنيه

أضاف سلطان، أنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة"، أعيد وضع مستشفى منفلوط المركزي على خارطة التنمية والتطوير وبدأ العمل فيه حتى قارب على الانتهاء وإعادة تشغيله مرة أخرى.

تابع، أن المستشفى كان يقدم الخدمة الطبية لأكثر من 700 ألف نسمة من أبناء مركز منفلوط، وهو الملاذ الأول للمرضى لما يقدمه من خدمة طبية متميزة، ونظرًا لتوقف العمل به، عانى الكثير من المرضى على الرغم من محاولة تقديم الخدمات الطبية من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية المجاورة.

من جهته، كشف الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، أن مستشفى منفلوط المركزي الجديد يتم إنشائه بتكلفة 509 ملايين جنيه ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم.

أضاف سيد موسى، أنه تم إنشاء المستشفى طبقًا للمعايير القياسية في أعمال الإنشاء والتشطيب بمختلف أقسامه، ووفقًا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان، تمهيدًا للبدء في تجهيزه بأحدث الأجهزة وتسليمها نهائيا قبل نهاية العام الحالي.

أشار وكيل مديرية الصحة والسكان بأسيوط، إلى أن مستشفى منفلوط المركزى الجديد تم إنشاؤها على مساحة 14 ألفًا و780 متر وتضم أقسام (الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، النساء والتوليد، الغسيل الكلوي، الرعاية المركزة، الحضانات، المناظير، العلاج الطبيعي، الأشعة، المعامل، بنك دم، صيدلية)، بالإضافة إلى مركز لتجميع البلازما، وستعمل بطاقة 151 سريرًا من ضمنهم 30 سرير عناية مركزة و30 حضانة، فضلا 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 42 ماكينة و5 غرف عمليات و2 وحدة مناظير و91 سرير إقامة وسكن للأطباء.

الجدير بالذكر، أن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والتى تم ويجرى تنفيذها بــ 149 قرية و894 تابعًا في 7 مراكز على مستوى المحافظة بما يقارب مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن، وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذها في 4 مراكز هي “ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح”.

مستشفي منفلوط المركزي الجديد

مستشفي منفلوط المركزي الجديد

مستشفي منفلوط المركزي الجديد

مستشفي منفلوط المركزي الجديد

مستشفي منفلوط المركزي الجديد