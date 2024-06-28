الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

الزمالك
الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على استكمال فريق كرة القدم الأول، مبارياته في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الـ 27 بالدوري الممتاز.

وعلم الدستور أن مجلس الزمالك، بصدد إصدار بيان رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة، يعلن فيه استكمال مسابقة الدوري وخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم غد السبت.

ويتضمن نص البيان، أن النادي "سيستكمل بطولة الدوري بعد تنفيذ مطالبه من تصحيح منظومة التحكيم، وإعادة هيكلة بطولة الدوري وإبعاد الشخصيات التي تسببت فيما حدث”.

بيان الزمالك الأول لتحديد شروط استكمال الدوري

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا، بتاريخ 17 يونيو الجاري، بعد الخسارة أمام المصري في الدوري 2-1، حدد فيه أربعة مطالب لاستكمال الدوري، على النحو الآتي:

أولًا: نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة اليوم أمام المصري من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تمامًا، كما نطالب بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو، ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد.

ثانيا: أنه لن يشارك فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقًا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية.

ثالثا: انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم  ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

رابعا: أن تكون مباراة فاركو هي المباراة الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتى نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقة.

بيان اعتذار الزمالك عن عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي

وأعقبه ببيان ثان يوم 24 يوينو الجاري، يعلن فيه تمسكه بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة 27 بالدوري الممتاز، وجاء نصه على النحو الآتي:

"تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدًا، أن جماهير الزمالك العظيمة دومًا تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفًا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدًا نظرًا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

"وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلًا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدًا، فعذرًا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرًا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف.. الزمالك أولًا".

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