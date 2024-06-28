الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الري ييحبث مع مستشار رئيس جنوب السودان التعاون المشترك

الدكتور/ هانى سويلم
الدكتور/ هانى سويلم

التقى الأستاذ الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، المستشار توت جواك. 

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر إلى “جواك” وللقيادة السياسية بدولة جنوب السودان على الدعم المقدم منها والمتابعة المستمرة للمشروعات التى يتم تنفيذها، والتى تلقى قبولا ويشعر بتأثيراتها الإيجابية فئة كبيرة من المواطنين بجنوب السودان.

ومن جهته، شكر المستشار توت جواك الدكتور هانى سويلم على هذه الزيارة المهمة، واهتمام مصر بدعم دولة جنوب السودان فى العديد من المجالات التى تخدم مواطنى جنوب السودان مثل التعليم والصحة، بالإضافة للعلاقة المتميزة مع وزارة الموارد المائية والري المصرية، خاصة فى ظل المصير المشترك الذى يربط البلدين، مما يدفع بزيادة التنسيق على كافة المستويات بين مصر وجنوب السودان.

كما قام الدكتور سويلم و بال ماي دينج، وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، باختتام أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية من الجانبين.

التعاون بين مصر وجنوب السودان يعكس عمق العلاقات الأخوية 

وقال وزير الري إن التعاون بين مصر وجنوب السودان يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعزز من فرص التنمية المشتركة، مؤكدا التزام مصر بدعم جهود جنوب السودان في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مؤكدا أن اللجنة الفنية المشتركة ستسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الموارد المائية بجنوب السودان.

من جهته، أعرب بال ماي دينج عن سعادته بزيارة الدكتور سويلم والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن جلسات المباحثات التى تمت بين الفنيين من كلا الوزارتين بحثت تقدم سير العمل في المشروعات التنموية المشتركة في مجال الموارد المائية، والتي تخدم مواطني جنوب السودان.

هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى رئيس جمهورية جنوب السودان جنوب السودان مصر

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