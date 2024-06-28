"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل إغلاق المعابر أو إدخال المساعدات

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن إسرائيل لازالت تواصل تعنتها أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء لليوم الثاني على التوالي، حيث منعت الشاحنات من الدخول لقطاع غزة، بالإضافة إلى منع سلطات الاحتلال لدخول شاحنات الوقود والمحروقات، كما منعت دخول الجرحى عبر المعبر.

مزيد من الكوارث الإنسانية داخل قطاع غزة

وأضاف إبراهيم، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال سمحت يوم أمس بمرور أربع شاحنات للغاز فقط، رغم تصاعد التصريحات الأممية الصادرة في هذا الشأن، بمزيد من الكوارث الإنسانية داخل قطاع غزة الذي يشهد حصارًا مطبق تفرضه عليه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، بأنه رغم تصاعد التصريحات الأممية التي تنذر بمزيد من الأوضاع الإنسانية الكارثية داخل القطاع، ولعل آخرها أمس كان تصريح هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي أكدت أن أكثر من 557 ألف امرأة يعانون من نقص حاد في الأمن الغذائي، و99% من النساء المرضعات أصبحا يواجهن خطر تدبير المواد الغذائية.