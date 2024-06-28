220 محضرًا لمخالفات صحية ببني سويف

وجَّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المهم خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تتبنى تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن تشارك فيها الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعدته الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، والمتضمن الجهود الميدانية والحملات التفتيشية التي نفذتها مديري الصحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تمكنت الحملات من المرور على 219 منشأة غذائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت عن سحب 25 عينة غذائية مختلفة من أنواع (كفته بقرى - كبدة مجمدة - برجر - لحم برازيلي – لحم هندي - بانيه - بسكويت - كعك... الخ)، وأرسلت العينات للمعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم إعدام 345 كجم أغذية متنوعة، و71 لتر عصائر ومشروبات لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية، بجانب تحرير 221 محضرًا لمخالفات صحية شملت: (92 محضرًا للمنشآت الغذائية غير مستوفاة للاشتراطات الصحية، و101 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية سارية للعاملين بمجال الأغذية، و28 محضرًا المخالفة قوانين وقرارات أخرى خاصة بمراقبة الأغذية)، فيما تم إخطار الوحدة المحلية بمنشاة تدار بدون ترخيص لاتخاذ اللازم.