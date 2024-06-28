الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

بشير جبر
بشير جبر

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن المجازر الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي متصاعد على قطاع غزة منذ ساعات المساء وحتى هذه اللحظة، حيث انتشلت الطواقم الطبية ما يزيد عن 13 شهيدًا في مناطق متفرقة في القطاع جراء القصف الإسرائيلي العنيف.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدبابات والآليات العسكرية أطلقت نيرانها صوب خيام النازحين بمنطقة المواصي، هذه المنطقة التي تعتبرها إسرائيل منطقة أمنة، إلا أنها داهمتها بالآليات وأطلقت نيرانها وقذائفها على خيام النازحين ما أدى لارتقاء أربعة شهداء على الفور، وإصابة 60 آخرين.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عددًا من المنازل، وكذلك مقر بلدية دير البلح في المحافظة الوسطى، الأمر الذي أدى لارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد آخر.

غزة قصف الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال قصف الاحتلال شهداء ومصابون القاهرة الإخبارية

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