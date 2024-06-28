مصرع سيدة وإصابة 5 في تصادم سيارتين عى طريق "الإسكندرية-مطروح"

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 آخرين في حادث تصادم سيارتين على طريق “الإسكندرية-مطروح”، وجرى على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

-5 مصابين وجثة

وحصلت “الدستور”، على أسماء المصابين وهم “عمرو محمد سعيد ٢٩ سنة”، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه اشتباه كسر بالركبة اليسرى، محمود أحمد حسن ٢٦ سنة مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه مابعد الارتجاج، روان صبحي أحمد ٢٦ سنة مصابة بضيق بالتنفس وجرح بالقدم اليمنى ٥ سم، هالة أحمد بركات 51 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر والفقرات، مايسة أحمد حسن ٢١ سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ووفاة هبة مصطفى مقبل.

_اجراء الفحوصات الطبية

وقام الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ على جثمان المتوفيه في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفيش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

وفي سياق آخر، كان قد استقبل الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أعضاء الإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة لتفقد مستشفيات المحافظة لتقديم الدعم اللازم والوقوف على مدى استعداد مختلف المنافذ الصحية بمطروح، تزامنًا مع تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال فترة عيد الأضحى المبارك وقدوم موسم الإجازات الصيفة، حيث زيادة أعداد المترددين على المحافظة.

_بحث احتياجات المستشفيات

وقامت اللجنة بالمرور على مستشفيات مطروح العام ورأس الحكمة للإغاثة والطوارئ والضبعة المركزى ومارينا المركزى والحمام المركزى، لبحث احتياجات المستشفيات ولمتابعة انتظام سير العمل، والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توافر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفيات لحالات الطوارئ والحوادث.