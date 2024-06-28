الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحفية فلسطينية لـ"القاهرة الإخبارية": المجاعة تُهدد حياتنا

الصحفية الفلسطينية
الصحفية الفلسطينية لينا شاهين

قالت الصحفية الفلسطينية، لينا شاهين، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة، كارثي وصعب، وليس في هذه الأيام فقط، بل من بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

أضافت "شاهين"  خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "هذه الحرب تؤثر على كل مناحي الحياة في قطاع غزة، إذ تتعرض محافظتا غزة والشمال لحرب مجاعة تزداد يومًا بعد يوم، مع استمرار إعلاق المعابر الحدودية".

تابعت: "يزداد شبح المجاعة يومًا بعد يوم، خاصة على الأطفال، وهي الأكثر تأثرًا، حيث فقد العديد منهم حياتهم بسبب سوء التغذية وانتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى تحويل بعض الأطفال الذين يحملون مرض السرطان إلى خارج جمهورية مصر العربية عبر منفذ كرم أبوسالم، بوساطة أمريكية".

أكدت أن هناك رسائل يومية تصل من سكان قطاع غزة، يحذرون من نفاد المواد الغذائية تمامًا، وأن الموجود باهظ الثمن عليهم، مرددة: "المجاعة تهدد حياتنا وآلاف المواطنين يموتون جوعًا".

غزة قطاع غزة الحرب الإسرائيلية المجاعة صحفية فلسطينة

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