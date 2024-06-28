الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إطلاق اسم جلال الشرقاوي على مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

جلال الشرقاوي
جلال الشرقاوي

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، عن إطلاق اسم المخرج الدكتور جلال الشرقاوي على الدورة التاسعة من المهرجان، والمقرر إقامتها نوفمبر المقبل.

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الفنان تامر جلال الشرقاوي: أشكر مازن الغرباوي ولجنة المهرجان على هذا التكريم

وأعرب الفنان تامر جلال الشرقاوي، عن سعادته بأن تحمل الدورة التاسعة اسم والده، رغم تأخر هذا التكريم عامين منذ وفاته، كما وجه الشكر للمخرج مازن الغرباوي واللجنة العليا للمهرجان على اختيار “الشرقاوي” لتحمل الدورة التاسعة اسمه.

من جهتها، قالت الفنانة عبير الشرقاوي، ابنة الدكتور جلال الشرقاوي، إن هذا التكريم مستحق، موجهة الشكر للمخرج مازن الغرباوي واللجنة العليا للمهرجان، مضيفة: “المخرج مازن الغرباوي هو تلميذ والدي، وأشكره إنه تذكره خاصة أن الدكتور جلال الشرقاوي ظل لفترة تقترب من 20 إلى 25 عاما متربعا على عرش المسرح بأعماله المتميزة”.

المخرج القدير الدكتور جلال الشرقاوي قدم مشوارا حافلا وكبيرا في المسرح، حيث أخرج وانتج أكثر من 50 عملا، وكان صاحب رؤية ثاقبة ومبدعا من طراز خاص تميز بانضباطه الشديد وكان أهم ما يميزه اجادته صناعة العرض المسرحي ومفرداته.  

ولد الشرقاوي في 14 يونيو 1934، وتأثر بشقيقة في حبه للفن والمسرح بجانب تردده على مسرح إيزيس بحي السيدة زينب الذي نشأ فيه حصل على بكالوريوس العلوم جامعة القاهرة عام 1954، ودبلوم خاص تربية وعلم نفس جامعة عين شمس عام 1955، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام 1958، ودبلوم إخراج من معهد جوليان برتو للدراما في فرنسا عام 1960 ودبلوم إخراج من المعهد العالي للسينما من فرنسا عام 1962.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وإدارة الدكتورة انجي البستاوي ، ويرأسه شرفيا سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

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