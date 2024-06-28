الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لخدمة 850 ألف مواطن.. 924 مشروعا لتوفير "حياة كريمة" في الجيزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

استهدفت مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة الجيزة، عددا من المشروعات التي مست المواطن بشكل مباشر بين مشروعات خدمية مثل الصرف الصحي ومياه الشرب وإنشاء الوحدات السكنية كاملة التشطيب وترميم منازل وتطوير قطاع التعليم بقرى ونجوع محافظة الجيزة وغيرها من المشروعات الهامة.

وشملت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، 924 مشروعا لخدمة حوالي 850 ألف مواطن والتي تشمل محطات لقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ومدارس ومراكز صحية، لافتًا إلى الانتهاء بنسبة 100% من المشروعات فى 7 قطاعات تنموية وخدمية بالقري المدرجة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وشملت الانتهاء من عدد 102 مشروع بقطاع التعليم وعدد 43 مشروع بقطاع الشباب والرياضة و11 مجمعا حكوميا بالقطاع الخدمين و11 مجمعا زراعيا متكاملا بالقطاع الزراعي و33 مكتب بريد، وتجهيزهم بالأثاث اللازم بالإضافة إلى 16 وحدة إسعاف و6 نقاط شرطية.

ووصولت نسب الإنجاز إلى أكثر من 90 % بقطاع شبكات مياه الشرب والوصلات المنزلية حيث تم الانتهاء من 36 مشروعا وجارى إنجاز 6 مشروعات أخرى، بالإضافة إلى الانتهاء من 22 مشروعا للوحدات الصحية و8 منشآت بقطاع التضامن الاجتماعى.

وتم تنفيذ المشروعات المدرجة بقطاع الأسواق والمواقف الحضارية بنسب تتعدى 90%، والتى سيكون لها أثر كبيرًا فى التيسير على مواطنى قرى “حياة كريمة” وتسهيل سبل المعيشة.

وصرح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في وقت سابق، بأن مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية قدمت العديد من الخدمات لأبناء محافظة الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة أن الأعمال مازالت تتدشن من قبل مبادرة حياة كريمة لأبناء المحافظة في مختلف القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن.

وتأتي الأعمال في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية العمل على تلبية احتياجا المواطنين. 

حياة كريمه حياة كريمة بمحافظة الجيزة ابرز مشروعات حياة كريمة محافظ الجيزة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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