الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز

رئيس اتحاد القبائل العربية: "30 يونيو" شكّلت نقطة تحول فاصلة فى تاريخ مصر والمنطقة

إبراهيم العرجاني
إبراهيم العرجاني

هنّأ رئيس اتحاد القبائل العربية والعائلات الشيخ إبراهيم العرجاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري ومؤسسات الدولة الوطنية، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وقال العرجاني، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الثورة العظيمة وانحياز القوات المسلحة لها، شكّلت نقطة تحول فاصلة في تاريخ مصر، بل وتاريخ المنطقة بأسرها، بعد أن نجحت في عرقلة مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي استهدف كيان الدولة الوطنية وأمنها واستقرارها.

وأضاف رئيس اتحاد القبائل العربية والعائلات أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية إنجازات تنموية عديدة ومشروعات قومية كبرى، فضلا عن تطهير البلاد من الإرهاب، بالرغم من التحديات التى تواجه مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وشدد الشيخ إبراهيم العرجاني على أن اتحاد القبائل العربية والعائلات يقف إلى جوار القوى الوطنية والشعبية صفا واحدا، خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في استكمال مهام المشروع الوطني وبناء الجمهورية الجديدة.

ووجّه رئيس الاتحاد التحية والتقدير إلى جيش مصر العظيم والشرطة الباسلة لدورهما في الحفاظ على الأمن والاستقرار فى الداخل، ومواجهة التحديات التى تمس الأمن القومي من الخارج.

اتحاد القبائل العربية ابراهيم العرجاني الرئيس السيسي 30 يونيو

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