افتتاح معرض الكتاب الدولي بالكاتدرائية المرقسية (صور)

افتتحت الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والقمص إبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية معرض الكتاب الدولي الذي تنظمه الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بالاشتراك مع وزارة الثقافة، للعام السابع على التوالي.

وتفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية ووكيل البطريركية أقسام المعرض المقام بفناء الكاتدرائية، وأعربت الوزيرة عن تقديرها للكنيسة القبطية على تعاونها المستمر ودعمها الدائم لدور وزارة الثقافة.



حضر اللقاء من كهنة الإسكندرية القس بولس عوض والقس صموئيل ميلاد. كما نظمت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بقرية الشهداء، التابعة لإيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، لقاءً لخدام وخادمات الكنيسة ذاتها، تحت عنوان "ثابت الجذور ".

تضمن اللقاء كرنفال مكون من عدة غرف وهي غرفة عن "سر التجسد"، وغرفة أخرى عن "الثالوث"، وثالثة عن "استحالة تحريف الكتاب المقدس". كما اشتمل اللقاء أيضًا على فقرة عن "المجامع المسكونية الكبرى".

هذا وشارك نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، في الاحتفالية التي أقامتها الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي، بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، في مجمع الإعلام بمدينة السلام.

شمل الحفل الذي نظمته الإدارة العامة لإعلام القاهرة، فيلمًا تسجيليًّا لتلاحم الشعب المصري قبل وأثناء وبعد الثورة.

كما شهد الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية بمحافظة القاهرة.

هذا وتسلّم نيافة الأنبا مكسيموس درع الهيئة من رئيسها الدكتور ضياء رشوان.