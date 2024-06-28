الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح معرض الكتاب الدولي بالكاتدرائية المرقسية (صور)

افتتاح معرض الكتاب
افتتاح معرض الكتاب الدولي

افتتحت الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والقمص إبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية معرض الكتاب الدولي الذي تنظمه الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بالاشتراك مع وزارة الثقافة، للعام السابع على التوالي.

وتفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية ووكيل البطريركية أقسام المعرض المقام بفناء الكاتدرائية، وأعربت الوزيرة عن تقديرها للكنيسة القبطية على تعاونها المستمر ودعمها الدائم لدور وزارة الثقافة.


حضر اللقاء من كهنة الإسكندرية القس بولس عوض والقس صموئيل ميلاد. كما نظمت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بقرية الشهداء، التابعة لإيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، لقاءً لخدام وخادمات الكنيسة ذاتها، تحت عنوان "ثابت الجذور ".

تضمن اللقاء كرنفال مكون من عدة غرف وهي غرفة عن "سر التجسد"، وغرفة أخرى عن "الثالوث"، وثالثة عن "استحالة تحريف الكتاب المقدس". كما اشتمل اللقاء أيضًا على فقرة عن "المجامع المسكونية الكبرى".

هذا وشارك نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، في الاحتفالية التي أقامتها الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي، بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو، في مجمع الإعلام بمدينة السلام.
شمل الحفل الذي نظمته الإدارة العامة لإعلام القاهرة، فيلمًا تسجيليًّا لتلاحم الشعب المصري قبل وأثناء وبعد الثورة.
كما شهد الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية بمحافظة القاهرة. 

هذا وتسلّم نيافة الأنبا مكسيموس درع الهيئة من رئيسها الدكتور ضياء رشوان.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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