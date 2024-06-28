خبير: تكنولوجيا المعلومات القطاع الأكثر نموا في مصر بنسبة 17% سنويا

قال الدكتور محمد عزام، خبير أمن المعلومات، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو القطاع الأكثر نموا في مصر بواقع 16 أو 17% سنويا، فضلًا عن مساهمته في الناتج القومي التي ارتفعت إلى 5%، وهو قطاع قادر على التصدير.

أشار “عزام” عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى ارتفاع الصادرات التكنولوجية من 4 مليار دولار إلى 6.2 مليار دولار، ما يعده سفيرا للتنمية حاليا، مضيفًا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات وحدة كفيل أن يغير شكل الاستثمار في مصر للأبد.

الصناعة الاستراتيجية الأهم في العالم حاليا

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن صناعة الإلكترونيات تعد الصناعة الاستراتيجية الأهم في العالم حاليا، واستثماراتها كبيرة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك أول فرع للتحالف الدولي لصناعة أشباه الموصلات خارج الولايات المتحدة.

ونوه بأن هناك 24 شركة تعمل في هذا المجال المتقدم، خاصة أنها صناعة مؤثرة، وقيمتها عالميا تصل إلى 500 مليار دولار، كما أنها تدخل في جميع النواحي الاقتصادية، فلا توجد صناعة في العالم إلا ومعتمدة بشكل كامل على وجود مكون إلكتروني.