الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير: تكنولوجيا المعلومات القطاع الأكثر نموا في مصر بنسبة 17% سنويا

الدكتور محمد عزام
الدكتور محمد عزام

قال الدكتور محمد عزام، خبير أمن المعلومات، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو القطاع الأكثر نموا في مصر بواقع 16 أو 17% سنويا، فضلًا عن مساهمته في الناتج القومي التي ارتفعت إلى 5%، وهو قطاع قادر على التصدير.

أشار “عزام” عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى ارتفاع الصادرات التكنولوجية من 4 مليار دولار إلى 6.2 مليار دولار، ما يعده سفيرا للتنمية حاليا، مضيفًا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات وحدة كفيل أن يغير شكل الاستثمار في مصر للأبد. 

الصناعة الاستراتيجية الأهم في العالم حاليا

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن صناعة الإلكترونيات تعد الصناعة الاستراتيجية الأهم في العالم حاليا، واستثماراتها كبيرة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك أول فرع للتحالف الدولي لصناعة أشباه الموصلات خارج الولايات المتحدة.

ونوه بأن هناك 24 شركة تعمل في هذا المجال المتقدم، خاصة أنها صناعة مؤثرة، وقيمتها عالميا تصل إلى 500 مليار دولار، كما أنها تدخل في جميع النواحي الاقتصادية، فلا توجد صناعة في العالم إلا ومعتمدة بشكل كامل على وجود مكون إلكتروني.

تكنولوجيا المعلومات قطاع تكنولوجيا المعلومات القطاع الأكثر نموا مصر خبير امن المعلومات محمد عزام

مواد متعلقة

شؤون الصيدلة وإدارة الدواء: جودة الخدمات الصحية تتحسن بشكل مستمر

44 مليون خدمة طبية وعلاجية.. إنجازات التأمين الصحي الشامل

كاتب صحفي: أهداف الخطة الاستراتيجية للتنمية بدأت منذ نوفمبر 2016

إلى أين وصلنا قي ملف المصريين بالخارج؟.. دبلوماسي سابق يُجيب

"خير لم ينقطع".. تفاصيل جهود "حياة كريمة" على مدار 5 سنوات

من الذى يستحق الزكاة والصدقات وما شروط قبولها؟.. واعظ بالأزهر يجيب

"القومى للبحوث" يكشف تفاصيل تطوير مبيدات حيوية بديلة لنظيرتها الكيماوية المستوردة

الأرصاد: استمرار ذروة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2024 ورأس السنة الهجرية

رئيس اتحاد القبائل العربية: "30 يونيو" شكّلت نقطة تحول فاصلة فى تاريخ مصر والمنطقة

أول ظهور لابنة مفيدة شيحة وعريسها قبل ساعات من عقد قرانهما (صور)

عمر كمال وراقصة في قصر البارون.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

كشف تفاصيل العثور على جثتين في أبوتشت بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل