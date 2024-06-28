باحث شئون دولية: ترامب حقق إصابة مباشرة لبايدن خلال المناظرة الرئاسية الأمريكية

قال رضوان قاسم، الكاتب والباحث في الشئون الدولية، إن المناظرة التي جرت أمس، الخميس، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومنافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب، كانت مناظرة شتائم واتهامات متبادلة قبل أن تكون مناظرة سياسية ورأي عام، مؤكدًا أن هذه المناظرة كانت ضعيفة بالنسبة لبايدن إلى حدٍ بعيد، حيث لم يستطع الإجابة عن كثير من الأسئلة المُقنعة للشعب الأمريكي من ناحية، وحتى إنه تلعثم في كلامه في أكثر من مكان، وعندما كان يجيب عن سؤالٍ يكون هناك تشتت في الإجابة.

وأضاف قاسم، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من هذا المنطلق جاءت النتائج لتظهر تقدم ترامب أكثر بكثير من بايدن بعد هذه المناظرة، خاصة أن ترامب كان متقدمًا سابقًا حتى قبل المناظرة، حيث كانت استطلاعات الرأي تقول إن ترامب متقدم لأكثر من مناسبة وإن بايدن كان ليس على إدراك تام لما يقوم به خلال اللقاءات مع الجمهور أو خلال المؤتمرات وغير ذلك، لهذا كان ترامب متقدما.

بايدن لم يعد قادرًا على حكم أمريكا

وأوضح أن هذه المناظرة أكدت ما كان يرى الشعب الأمريكي أن جو بايدن لم يعد قادرًا على الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وضعه الصحي على ما اعتقد هو بالدرجة الأولى، وثانيًا على أنه غير قادر على إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن الشارع الأمريكي أكثر ما يهمه هو الوضع الاقتصادي، وترامب حقيقةً وجّه عدة نقاط خاصة في موضوع أوكرانيا، وفي موضوع أفغانستان، وفي موضوع الحروب التي شنتها أمريكا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والتي أدت إلى هذا الوضع الاقتصادي المنهار، بجانب موضوع المهاجرين، هذا ما أكد أكثر من مرة عليه ترامب في هذه المناظرة بأن هذا سبب أساسي في الوضع الاقتصادي السيئ اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن ترامب حصل على الكثير من النقاط، خاصة أن العالم متجه نحو الانطوائية إذا صح التعبير أو الانعزالية، بحيث إن كل الدول الأوروبية اليوم تتجه إلى الداخل، وكل دولة إلى داخل دولها، فلماذا لا يكون كذلك الوضع الأمريكي؟، لهذا موضوع المهاجرين كان له تأثير كبير في هذه المناظرة.

ونوّه بأنه بالنسبة لاتهام ابن جو بايدن، والاتهامات المتبادلة، فكانت سيئة جدًا في هذه المناظرة، وليست مهمة بالنسبة للمواطن الأمريكي.