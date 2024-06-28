الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث شئون دولية: ترامب حقق إصابة مباشرة لبايدن خلال المناظرة الرئاسية الأمريكية

رضوان قاسم
رضوان قاسم

قال رضوان قاسم، الكاتب والباحث في الشئون الدولية، إن المناظرة التي جرت أمس، الخميس، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومنافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب، كانت مناظرة شتائم واتهامات متبادلة قبل أن تكون مناظرة سياسية ورأي عام، مؤكدًا أن هذه المناظرة كانت ضعيفة بالنسبة لبايدن إلى حدٍ بعيد، حيث لم يستطع الإجابة عن كثير من الأسئلة المُقنعة للشعب الأمريكي من ناحية، وحتى إنه تلعثم في كلامه في أكثر من مكان، وعندما كان يجيب عن سؤالٍ يكون هناك تشتت في الإجابة.

وأضاف قاسم، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من هذا المنطلق جاءت النتائج لتظهر تقدم ترامب أكثر بكثير من بايدن بعد هذه المناظرة، خاصة أن ترامب كان متقدمًا سابقًا حتى قبل المناظرة، حيث كانت استطلاعات الرأي تقول إن ترامب متقدم لأكثر من مناسبة وإن بايدن كان ليس على إدراك تام لما يقوم به خلال اللقاءات مع الجمهور أو خلال المؤتمرات وغير ذلك، لهذا كان ترامب متقدما.

بايدن لم يعد قادرًا على حكم أمريكا

وأوضح أن هذه المناظرة أكدت ما كان يرى الشعب الأمريكي أن جو بايدن لم يعد قادرًا على الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وضعه الصحي على ما اعتقد هو بالدرجة الأولى، وثانيًا على أنه غير قادر على إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن الشارع الأمريكي أكثر ما يهمه هو الوضع الاقتصادي، وترامب حقيقةً وجّه عدة نقاط خاصة في موضوع أوكرانيا، وفي موضوع أفغانستان، وفي موضوع الحروب التي شنتها أمريكا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والتي أدت إلى هذا الوضع الاقتصادي المنهار، بجانب موضوع المهاجرين، هذا ما أكد أكثر من مرة عليه ترامب في هذه المناظرة بأن هذا سبب أساسي في الوضع الاقتصادي السيئ اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن ترامب حصل على الكثير من النقاط، خاصة أن العالم متجه نحو الانطوائية إذا صح التعبير أو الانعزالية، بحيث إن كل الدول الأوروبية اليوم تتجه إلى الداخل، وكل دولة إلى داخل دولها، فلماذا لا يكون كذلك الوضع الأمريكي؟، لهذا موضوع المهاجرين كان له تأثير كبير في هذه المناظرة. 

ونوّه بأنه بالنسبة لاتهام ابن جو بايدن، والاتهامات المتبادلة، فكانت سيئة جدًا في هذه المناظرة، وليست مهمة بالنسبة للمواطن الأمريكي.

القاهرة الإخبارية المناظرة بايدن وترامب مناظرة شتائم واتهامات ترامب بايدن استطلاعات الرأي

مواد متعلقة

"تعنت مستمر من الاحتلال".. إسرائيل تواصل إغلاق معابر غزة لليوم 53 على التوالي

مقرب من خامنئي.. سعيد جليلي أحد أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

"القاهرة الإخبارية": 8 رؤساء سابقين شغلوا منصب الرئيس الإيرانى

فصائل فلسطينية: فجرنا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية بحى الشجاعية

الدفاع المدنى الفلسطينى: الاحتلال يستهدف طواقمنا بشكل مباشر فى غزة

المشرف على متحف عواصم مصر: منف عاصمة توحيد الحضارة المصرية وبدأ معها التاريخ

آبل تخطط للاستغناء عن 50% من موظفيها واستبدالهم بالآلات.. خبير تكنولوجيا يوضح

مجيد بودن: نيويورك لم تتخذ الإجراءات المناسبة للخروج من أزمة الزحام

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

بسبب "شهوة جسد".. أزمات تعرضت لها رانيا يوسف

رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2024 ورأس السنة الهجرية

بوظولها شنطة بـ5000 دولار.. هاجر أحمد تشتكي "مغسلة": مش هسيب حقي (فيديو)

مصرع سيدة وإصابة 5 في تصادم سيارتين عى طريق "الإسكندرية-مطروح"

أول ظهور لابنة مفيدة شيحة وعريسها قبل ساعات من عقد قرانهما (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل