ضبط متهم بتصنيع مواد مخدرة في مغسلة بالمعصرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عنصر إجرامي لقيامه بتصنيع المواد المخدرة وترويجها، تبيَّن من التحريات أنه عاطل له معلومات جنائية يقوم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع المواد المخدرة، واتخاذه من مغسلة سيارات مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة وكرًا لتصنيع وتخزين مخدر الإستروكس وعثر على 25 كيلو جرام لمخدر الإستروكس - كمية لمخدر البودر- فرد خرطوش وعدد من الطلقات - مجموعة من أدوات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة، وتُقدَّر قيمتها المالية ببقرابة 3 ملايين جنيه، وبمناقشته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد الاتجار في المواد المخدرة.