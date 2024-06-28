"الزراعة" في أسبوع.. زراعة 100 مليون شجرة (انفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٢٠١ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢١ وحتى ٢٧ يونيو، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

كما أصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وألقى الإنفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الترتيبات الأخيرة الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، المُقرر أن تستضيفه مصر بداية من السبت المقبل، ولمدة يومين.

وخلال هذا الأسبوع، قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفقد معمل "سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية" التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية. كما ترأس اجتماعًا لجنة تقاوي المحاصيل الزراعية، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور أحمد عضام رئيس لجنة التقاوى، إضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والقطاع الخاص. كما دشن القصير المرحلة الأولى من مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية في ٩ محافظات بعدد ٤٥ مركز إرشادي.

واستعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال هذا الاسبوع، تقريرا حول ما تم إنجازه خلال هذا الأسبوع في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مرحلتيها الأولى والثانية. وتضمن التقرير الذي نشره مركز المعلومات الصوتية والمرئية "انفوجراف" وفيديو، استعراض أبرز أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى.

وقام الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي، بزيارة مفاجئة لإدارة الحجر الزراعي داخل ميناء دمياط للتأكد من سير العمل. كما أعلنت الوزارة عن مواصلة الإدارة المركزية للحجر الزراعي في إتمام الإجراءات الخاصة بفحص الرسائل الواردة من القمح في الموانئ المصرية.

وفي سياق آخر، نظم مركز بحوث الصحراء احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر في مقر المركز تحت شعار "متحدون من أجل الأرض - إرثنا مستقبلنا". كما قامت مديريات الطب البيطري في المحافظات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث تم التفتيش على 424 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر مايو. ويواصل مركز بحوث الصحراء والجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي عمله في التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء رغم التحديات والظروف المناخية القاسية.

كما عقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، برنامجا تدريبيا تحت عنوان " الكشف عن الميكروبات في المياة والأغذيه" لعدد (6) متدربين من احدى الشركات فى إطار الدبلومة التى تقوم بتنفيذها الشركة لبعض العاملين فى مجال الغذاء، كما استقبل المعمل الوفد الفني التابع لمنظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة، الذي أحرى زيارة تفتيشية لتقييم نظام الرقابة الغذائى بمصر من خلال الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما شارك عدد (2) من أعضاء الهيئة البحثية بالمعمل في البرنامج التدريبى تحت عنوان "مهارات التواصل الفعال" المنظم بالتعاون بين كل من أكاديمية التدريب والتنمية البشرية والشهادات المهنية والمركز الدولى للبحوث فى المناطق الجافة "الإيكاردا"، كما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي 4569 عينة.

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