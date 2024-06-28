في الدير والمطرانية.. الانبا ميخائيل يلتقي بخدام حلوان والمعصرة

التقى الحبر الجليل الأنبا ميخائيل رئيس إيبارشية حُلوان والمعصرة وتوابعها ورئيس دير الأنبا برسوم، بخدام وخادمات الإيبارشية علي مدار يومين، حيث كان اللقاء الأول بدير القديس العظيم الأنبا برسوم، ويضم خدام كنائس "المعصرة، حدائق حلوان، وادي حوف، الدواجن"، وبحضور كهنة الكنائس.

وكان اللقاء الثاني بكنيسة السيدة العذراء مريم "المطرانية" بحلوان، ويضم خدام كنائس (حلوان، مدينة 15مايو، التبين، أطلس والمشروع، كفر العلو، المنشية) وبحضور كهنة الكنائس.

كلمة عن سفر أعمال الرسل وكيفية الاقتداء بهم

وألقى خلال اللقاءين كلمة عامة عن سفر أعمال الرسل، وتأثير الرسل في المسكونة كلها وكيفية الاقتداء بهم، ورحلات القديس بولس الرسول التبشيرية الثلاثة مع شرح مُبسط لهم بوسيلة إيضاح سهلة وبسيطة علي أصابع اليد الواحدة، وخصوصًا رسالة بولس الرسول الأخيرة إلي تلميذة تيموثاوس، وأكد على أن الخادم يجب أن يكون كارز وجندي صالح وعبد يسوع المسيح وإنسان الله كاملًا.

وجاوب خلال اللقاءين علي العديد من الأسئلة، ووضح نيافته الرؤية المستقبلية للإيبارشية، وأكد علي بث روح المشاركة بين الكنائس " بَلْ كَانَ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مُشْتَرَكًا" (أع٤: ٣٢)، وشارك نيافته الخدام في التصور الموضوع للخدمة وإعداد الخدام، ومدرسة حلوان اللاهوتية، لكي يكون هناك فكر واحد، وضمان لسلامة التعليم.

وفي ختام اللقاء نوه علي أنه سيكون هناك قراءة لثلاث كُتب علي مدارس الثلاثة أشهر القادمة، وبعدها متحان "أونلاين"، وسيكون هناك جوائز مالية قيمة للمراكز الأولى وسيتم الإعلان عن المسابقة في بداية الشهر القادم.