الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ذكرى 30 يونيو.. جهود الدولة في تطوير القطاع الطبي

الدكتور شريف حتة
الدكتور شريف حتة

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، إن اعتماد المؤسسات الصحية يعني أن هذه المؤسسات صالحة تمامًا لتقديم خدمات صحية للمواطن بدرجة جودة عالية وآليات ينتفع منها بشكل مباشر، فضلًا عن ضمان فعاليتها وتأثيرها على صحة المواطن.

وأضاف حتة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تتجه إلى ضم بعض المستشفيات والمراكز الخاصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعتمد على حصولها على الجودة في تقديم الرعاية الصحية، وهذا ما يؤدي لتوسيع الأماكن التي يمكن للمواطن استخدامها في مجال الصحة.

وأوضح استشاري الصحة العامة، أن الدولة انتبهت باحتياج قطاع الصحة لاهتمام كبير للغاية، والتفكير خارج الصندوق من خلال الوصول للمواطن للاكتشاف مبكرًا للأمراض التي يمكن حمايته من مضاعفاتها، مثل حملة القضاء على فيروس سي ومبادرة "100 مليون صحة" وغيرهما.

وأشار استشاري الصحة العامة، إلى أن الدولة قدمت تفكيرًا استباقيًا لقطاع الصحة، وبالتالي نبعت فكرة تحويل المراكز إلى تأمين صحي شامل، حتى لا يشعر المواطن بعبء مادي كبير عليه.

ثورة 30 يونيو تطوير القطاع الطبي القطاع الطبي استشاري جهود الدولة تطوير القطاع الطبي بعد ثورة 30 يونيو الدكتور شريف حته استشاري الصحة العامة

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