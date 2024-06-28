كان رايح يصلي الجمعة.. مصرع مسن دهسته سيارة مُسرعة بالفيوم

لقي شخص في العقد الرابع من العمر، مصرعه منذ قليل، أسفل عجلات سيارة ميكروباص في الفيوم، دهسته خلال عبوره الطريق أثناء توجهه للمسجد لأداء صلاة الجمعة.

وسقط الرجل على الأرض جثة هامدة غارقًا في دمائه، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة أملًا في إنقاذ حياته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الجامعة، تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطةالفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شخص دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس، باتجاه الفيوم.

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة مركز الفيوم إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه خلال عبور شخص يدعى حسن.م (44 سنة)، صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضًا ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث.

واستدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الجامعة تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب الحادث والقبض عليه.

وكان قد شب حريق هائل في أحد المطاعم بمنطقة مساكن الزراعة بمركز طامية في الفيوم، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بسبب الحرارة الشديدة، والتهمت النيران محتويات المطعم، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران دون وقوع إصابات.

انفجار أسطوانة غاز في مطعم بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة باندلاع حريق بأحد المطاعم بمنطقة مساكن الزراعة وسط مركز طامية، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بداخله بسبب الحرارة الشديدة.