برلماني: ثورة 30 يونيو جسَّدت إرادة المصريين ودشَّنت الجمهورية الجديدة

هنَّأ النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن تلك الثورة جاءت لتجسد إرادة المصريين أمام العالم ودشنت في الوقت ذاته قواعد الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ثورة 30 يونيو 2013 أنقذت مصر من مصير مجهول على يد جماعات لا تنتمي بأي حال للهوية المصرية، مؤكدًا أن تلك الثورة كانت بداية مسيرة التنمية الحقيقية في مصر بفضل التلاحم الراسخ بين كافة فئات الشعب المصري.

خطوات واثقة في مسيرة التنمية

وأوضح "ناصر"، أن من أهم ملامح نجاح ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الخطوات الواثقة في مسيرة التنمية والتي تكشفها من المشروعات القومية العملاقة التي شهدتها مصر في غضون عشر سنوات كفيلة جميعها بتأمين مستقبل أبنائنا وأحفادنا خاصة أن غالبيتها يتعلق بالبنى التحتية لكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، الأمر الذي عزز ولا يزال مكانة مصر الاقتصادية على المستوى العالمي.

وأكد أعضاء في البرلمان أن ثورة الثلاثين من يونيو التي تحل ذكراها الـ11 بعد غد الأحد، ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، تكتب بحروف من نور، حيث أظهرت معدن شعب واع، وشجاعة قائد وطني عظيم، وستظل رمزا لقوة الإرادة الشعبية، والوقوف بقوة أمام المخططات الإرهابية التي كانت تحاك وتهدد مصر والمنطقة بأسرها.

وقال رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، النائب أحمد فؤاد أباظة، إن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر والمنطقة العربية من المخططات الإرهابية والفتنة، التي استهدفت بها جماعة الإخوان الإرهابية تقسيم البلاد وإدخالها في حروب أهلية.