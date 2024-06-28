بسبب "شهوة جسد".. أزمات تعرضت لها رانيا يوسف

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند جوجل ومحركات البحث بسبب أزمة الفيلم المفبرك المنسوب إليها "شهوة جسد" حيث روَّج أحد الأشخاص المجهولين لمقطع فيديو على أنه فيلم جديد لرانيا يوسف، التي تصدرت صورتها الفيديو، وسرعان ما بدأ في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لتتلقى بعدها الفنانة رسائل من المقربين يخبرونها بما حدث، الأمر الذي سرعان ما واجهته رانيا يوسف، حيث توجهت إلى مباحث الإنترنت بالقاهرة وحررت محضرا بالواقعة، وسلمت المسؤولين رابط الفيديو الموجود عبر يوتيوب للتعامل معه والوصول إلى صاحب تلك القناة للتحقيق معه.

أزمة فيلم شهور جسد التي تعرضت لها "رانيا" أعادت للأذهان سلسلة الأزمات التي كانت الفنانة طرفًا فيها بطرقًا مختلفة.. وفي السطور التالية ترصد "الدستور" أهم الأزمات التي تعرضت لها رانيا يوسف

أزمة البطانة



تُعد أزمة بطانة فستان رانيا يوسف من أشهر الأزمات التي شهدها الوسط الفني، والتي شهدها ختام مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018والذي ظهرت الفنانة رانيا يوسف على الريد كاربت بفستان بدون "بطانة" وتعرضت وقتها لانتقادات شديدة، وظهرت في أكثر من لقاء وأكدت أنها لم تتأثر بأي تعليقات سلبية على الفساتين التي ارتدتها سابقًا في المهرجانات السينمائية، وأنها لم تر أي مشكلة في أي فستان ارتدته مسبقا، كما وصفت المشاكل التي طالتها بسبب فساتينها بأنها "مشاكل حلوة ودمها خفيف وشقية.

فيروس كورونا

وتصدرت رانيا يوسف التريند في وقت سابق بسبب تصريحاتها، عن فيروس كورونا التي أحدثت جدلًا واسعًا، حيث تحدثت رانيا على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بأن الإنسان فى الغابة كان بيحارب الديناصورات، لذلك نستطيع محاربة كورونا، قائلة: "أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أي ظرف، البنى آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، احنا مش هنحارب الكورونا؟، هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية".

وبعد تصدرها التريند غردت رانيا يوسف عبر حسابها على تويتر، قائلة: "يا جماعة قصدي إننا قادرين نحارب أي حاجة طول ما إحنا أقوياء هنحارب كل حاجة، هزروا يا جماعة مش كدة".

بالبنط العريض



ولاقى الفيديو الذي نشرته رانيا على انستجرام وهي ترقص على أنغام أغنية بالبنط العريض للفنان الإماراتي حسين الجسمي بملابس جريئة، انتقادات كبيرة وهجومًا شديدًا عليها بسبب جرأة ملابسها

طليقها وابنتها



وتسبب ظهور ابنة رانيا يوسف الكبرى في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وهي مرتدية فستان البطانة الشهير، في أزمة كبيرة مع طليقها ووالد ابنتها المنتج محمد مختار، بعدما شن هجومًا كبيرًا عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها بأنها غير جديرة بأن ترعى ابنتيه، وأنه فوجئ بذلك الأمر وأصبحت رانيا يوسف حينها حديث الوسط الفني.