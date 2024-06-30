30يونيو_نهاية_الحشاشين.. "تريند" الثورة السائد الذي ربط بين إرهاب الحاضر والماضي (تحليل بيانات)

يتزامن اليوم الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، التي تعد نقطة تحول في التاريخ المصري الحديث، لما ساهمت فيه تلك الثورة الشعبية في إنقاذ مصر من مخاطر التفكك في ظل سياسة الاستقطاب التي نفذتها حينذاك جماعة الإخوان الإرهابية خلال مدّة حكمها بالإضافة إلى محاولات انتزاع مصر من هويتها الثقافية والحضارية، وكذا المحاولات المستميتة لأخونة مؤسسات الدولة، التي جعل الكثير من السياسيين وصف تلك الثورة بأنها ثورة الإنقاذ التي أعادت مصر للطريق الصحيح، التي ساهمت في حمايتها من الانهيار والتفكك.

وهو ما جعل العديد من "الهاشتاجات" التي تتعلق بذكرى ثورة 30 يونيو تتداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل المتفاعلين.

في "الدستور" نكشف باستخدام أدوات تحليل البيانات كيف تفاعل المصريون مع هاشتاج 30_يونيو في ذكرى الثورة الحادية عشر.

باستخدام أداة تحليل البيانات social searcher تبين أنه تم تداول 109 منشورات تحمل وسم 30يونيو_نهاية_الحشاشين، وذلك في ربط بين جماعة الحشاشين التي مثلت الإرهاب في عصور مضت، وبين جماعة الإخوان الإرهابية التي تمثل الإرهاب كذلك ولكن في العصر الحديث، وذلك على الرغم الفارق الزمني بينهما.

والحشاشين هي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية، كانت قد انفصلت عن العبيديين الفاطميين في أواخر القرن الخامس هجري الحادي عشر ميلادي، واشتهرت ما بين القرن 5 و7 هجري الموافق 11 و13 ميلادي، وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وفي الشام وذلك بعد أن هاجر إليها بعضهم من إيران، وقد أسّس الطائفة الحسن بن الصباح الذي اتخذ من قلعة آلموت في فارس مركزًا لنشر دعوته؛ وترسيخ أركان دولته.

وتم تجسيد هذه الطائفة خلال شهر رمضان الماضي من خلال عمل تلفزيوني بطولة النجم كريم عبد العزيز وكوكبة من ألمع النجوم حيث لاقى نجاحًا ساحقًا.

ومن خلال أداة قياس التفاعل tweet binder تبين أنه تم تداول 200 منشور يحملا الوسم نفسه 30يونيو_نهاية_الحشاشين.

مثّلت التقارير النسبة الأكبر فيها 72.50% بمعدل 145 منشورا، وإعادة الرد في المرتبة الثانية بنسبة 23.5% بمعدل 47 منشورا، وجاءت المنشورات التي احتوت على روابط وصور في المركز الثالث بنسبة 12% بمعدل 24 منشور.

بينما بواسطة تطبيق التواصل الاجتماعي x "تويتر سابقًا" تبين أنه تم تداول وسم 30_يونيو بمعدل 5.272 منشور ليصبح بذلك واحدًا من أكثر التريندات المتداولة على التطبيق خلال الساعات الماضية الأخيرة.