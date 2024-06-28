الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: ثورة 30 يونيو غيرت مجري أحداث التاريخ وانطلاقة للجمهورية الجديدة

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أنه بعد مرور عقد من الزمن على  أحداث 30 يونيو 2013، وما تلاها من تطورات كانت نقطة فارقة في تاريخ مصر، وغيّرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر.

كتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية والحديثة، على المستويات كافة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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ثورة 30 يونيو المجيدة

وأضافت النائبة هند رشاد في تصريحات صحفية، أن ثورة 30 يونيو المجيدة جاءت تعبيرًا عن تدشين مرحلة مفصلية في تاريخ الأمة المصرية، نقلتها من مرحلة الضياع والانهيار والتفكك وتكالب الأطماع عليها، إلى مرحلة من البناء والتنمية الحديثة المستدامة.

 وأكدت أن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية، وفقًا لأفضل المعايير العالمية، لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي، إيمانًا من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية.

تثبيت أركان الدولة


وأضافت النائبة هند رشاد أن ثورة 30 يونيو تعد مرحلة مفصلية محورية بكل التعقيدات والتشابكات، فبعد أن كانت مصر معرضة للتفتيت والانهيار بسبب مخططات الإخوان الإرهابية، انتقلت بعدها مباشرة من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة.
ويحتفل الشعب المصري بالعيد الحادي العاشر لثورة 30 يونيو، التي خاضها لإنقاذ الدولة من مصير مجهول، كان ينتظرها على أيدي الجماعة الإرهابية، وأعادت للمصريين هويتهم بعد محاولة اختطافها، تلك الثورة التي شهدت أكبر تضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، في أعمال العنف التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية فور إعلان الثورة لإزاحة حكمها.

30 يونيو مصر التاريخ المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي رجال القوات المسلحة والشرطة

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