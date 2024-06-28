3 أفلام تسجيلية وروائي قصير بنادي السينما بأوبرا الإسكندرية.. غدًا

ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى الارتقاء بالوجدان الجمعي من خلال نشر مختلف ألوان الإبداع، تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد في إطار نشاطها الثقافي والفكري وبالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، أمسية لنادي السينما في الثامنة مساء غدًا السبت، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

3 أفلام تسجيلية

تتضمن الأمسية 3 أفلام تسجيلية هي: (ماما، على واحدة ونص، The Box) وآخر روائي قصير بعنوان "حياة"، ويعقبهم ندوة للمناقشة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، بمشاركة المخرجين إسلام كمال - محمد الكفراوى - سلمى أسامة ونورين الخولي.

يُذكر أن نادي سينما الأوبرا يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام السينمائية التي تتميز بالقيمة الفنية والفكرية، وتشمل عروضًا لأفلام متنوعة الكلاسيكية والحديثة، المصرية والعالمية.

يعقبها مناقشات وحوارات بحيث يمكن للجمهور التفاعل مع صناع الأفلام والنقاد السينمائيين، مما يثري التجربة السينمائية ويعزز الفهم العميق للأعمال الفنية.