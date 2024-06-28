التضخم والهجرة وحرب غزة.. أبرز نقاشات بايدن وترامب خلال المناظرة الرئاسية الأولى

خاض الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، حوارات حادة حول التضخم والهجرة، وذلك خلال المناظرة الرئاسية الأولى التي جرت بينهما مساء أمس الخميس.

وبدأت المناظرة بالحديث حول التضخم، حيث قال بايدن إن ترامب تركه مع اقتصاد يعاني من الفوضى وخفض تكلفة الأدوية، بحسب ما ذكرته قناة dmc، في نشرتها الإخبارية.

وردًا على ذلك، ادعى ترامب أن نمو الوظائف كان مخصصًا فقط للمهاجرين غير الشرعيين، كما أشار دونالد ترامب الذي وصف بايدن بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، إلى خروج أمريكا من أفغانستان خلال العام الأول من رئاسة بايدن، واصفًا ذلك بأنه اليوم أكثر إحراجًا في تاريخ أمريكا، فيما قال بايدن إن ترامب ترك له اقتصادًا مدمرًا.

وفيما يتعلق بالهجرة، ألقى دونالد ترامب اللوم على السياسات المفتوحة التي ينتهجها جو بايدن، في ارتفاع معدلات الجريمة، وفي حديثه عن الحرب الأوكرانية، ادعى ترامب أنه قادر على حل الصراع الروسي والأوكراني.

وفيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، انتقد ترامب بايدن لمحاولته التي اتسمت بالفشل، فيما ذكر بايدن أن خطته تتضمن تبادل المحتجزين مقابل أسرى فلسطينيين واستمرار وقف إطلاق النار بشروط إضافية.