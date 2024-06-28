الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائبة مايسة عطوة: ثورة 30 يونيو واصلت مسيرتها في البناء والإنجاز

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري وخلفه جيش مصر القوي والشرطة الأبية، سطروا على مدار 11 سنة بداية من ثورة 30 يونيو وما بعدها، ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق، مهما كانت التضحيات. 

txt

برلمانيون: ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ الوطني

txt

جبريل: المرأة فى ثورة 30 يونيو رفضت كل محاولات عرقلة مسيرة الوطن

نقلت مصر خلال أعوام قليلة من شبح الاقتتال إلى دولة متماسكة

وأضافت النائبة مايسة عطوة في تصريحات صحفية، إن الإرادة الصلبة للشعب المصري وعزيمته التي لا تلين، نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه شبح الاقتتال إلى دولة متماسكة، وأن استقرار البلاد دفع ثمنه أبطال من صلب الشعب ومن قواته المسلحة والشرطة، الذين تصدوا لموجة إرهاب هي الأعنف والأشرس.

مكنت مصر من استكمال مسيرتها في البناء والإنجاز


وأشارت النائبة مايسة عطوة أن ثورة يونيو واصلت مسيرتها في البناء والإنجاز بداية من قناة السويس الجديدة، وبناء ملايين الوحدات السكنية والمستشفيات والمطارات والأنفاق العملاقة تحت قناة السويس، والموانئ والمصانع الكبرى ونهضة عمرانية، وأكبر شبكة طرق وكباري في كل أنحاء البلاد، وتحديث السكك الحديدية والنقل والتوسع في التعليم وإقامة العديد من الجامعات الجديدة، إضافةً للمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية، والعلمين والمنصورة وغيرها، إضافة لإقامة تجمعات سكنية حديثة بديلة للعشوائيات. 

وأكدت عضو مجلس النواب أن الذكرى الحادية العاشرة لثورة 30 يونيو تأتى لتحمل معها الآمال الجديدة المتواصلة لكل المصريين والطموحات والآفاق الواسعة للدولة المصرية للمضي، قدمًا للأمام والدفع نحو تحويل تلك الطموحات والآمال إلى واقع يشعر به كل المواطنين، ويوقنون أن قيادة الدولة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بهم، وحماية المصالح الوطنية العليا للدولة المصرية بشموخ واقتدار.

مجلس النواب الشعب المصري مصر ثورة 30 يونيو قناة السويس الجديدة

مواد متعلقة

في الذكرى الـ11.. ماذا حدث في قطاع التعليم بعد ثورة 30 يونيو؟

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

بسبب "شهوة جسد".. أزمات تعرضت لها رانيا يوسف

رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2024 ورأس السنة الهجرية

كشف تفاصيل العثور على جثتين في أبوتشت بقنا

بوظولها شنطة بـ5000 دولار.. هاجر أحمد تشتكي "مغسلة": مش هسيب حقي (فيديو)

أول ظهور لابنة مفيدة شيحة وعريسها قبل ساعات من عقد قرانهما (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل